Cinépolis anuncia proyecciones temáticas en México de 'El diablo viste a la Moda 2' con un menú aprobado por la mismísima Miranda Priestly

México es, estadísticamente, uno de los países en los que su población va más al cine que cualquier otro, y eso queda de manifiesto en fenómenos que van más allá de la recaudación de taquilla y las premieres mundiales: se nota incluso en cómo las cadenas quieren ganarse a ese consumidor que busca algo más allá de sentarse por dos horas frente a la pantalla, y Cinépolis lo ha entendido a la perfección.

Como parte del estreno de 'El diablo viste a la moda 2', una de las más importantes cadenas de cines del país ha decidido ofrecer una experiencia culinaria en algunas de sus salas: se trata de una proyección temática con un menú especial aprobado por la mismísima directora de Runway.

Si pensabas que esta era una cena cualquiera, no puedes estar más equivocado, ya que cada uno de los platillos y bebidas son una referencia directa a escenas de 'El diablo viste a la moda', y que ahora, 20 años después, complementan la experiencia del regreso de Andy Sachs a las pantallas de cine.

El menú incluye el Bagel de Andy: jamón de pavo, queso manchego derretido (en la película eran 8 dólares de queso jarlsberg, pero no nos podemos quejar) y salami, acompañado de papas twister crujientes. También incluye un waffle crujiente con nutella y crema batida, una bebida con alcohol de jamaica y chile en polvo.

Por si fuera poco, también incluye una margarita con mezcla de limón, tequila y un toque cítrico refrescante, y para el recuerdo, una Coca-Cola Edición Especial con una lata conmemorativa.

¿Dónde estará disponible el menú temático?

A diferencia de los combos tradicionales de dulcería, el Menú Temático es una experiencia de cupo limitado disponible en aproximadamente 30 complejos VIP a nivel nacional. Los principales son:

CDMX: VIP Mítikah, VIP Miyana, VIP Samara, VIP Universidad y VIP Paseo Arcos Bosques.

VIP Mítikah, VIP Miyana, VIP Samara, VIP Universidad y VIP Paseo Arcos Bosques. Estado de México: VIP Plaza Satélite, VIP Sentura Tlalnepantla y VIP Ecatepec.

VIP Plaza Satélite, VIP Sentura Tlalnepantla y VIP Ecatepec. Guadalajara / Zapopan: VIP Midtown, VIP Galerías Guadalajara, VIP La Gran Plaza y VIP La Perla.

VIP Midtown, VIP Galerías Guadalajara, VIP La Gran Plaza y VIP La Perla. Monterrey: VIP Galerías Monterrey y VIP Paseo La Fe.

VIP Galerías Monterrey y VIP Paseo La Fe. Otras ciudades: Sedes VIP seleccionadas en Querétaro (Antea), Puebla (Angelópolis) y Mérida (La Isla).

La experiencia del menú temático estará disponible sólo los días 29 y 30 de abril en las salas seleccionadas, tendrá un precio aproximado de 749 pesos y, por cuestiones de logística para el acceso (y porque Miranda lo dice) no habrá cambios en los ingredientes o alimentos del menú.

Fotos de Hulu | Cinépolis

En Espinof | Los actores de Malcolm, Reese y Francis eligen sus escenas favoritas de la serie y revelan dónde está su público más fiel: "Es la audiencia número 1"

En Espinof | La actriz mexicana Sandra Echevarría demandó a Metaexchange por fraude. Ahora la demandan a ella: "Sus acciones cruzaron la línea legal"