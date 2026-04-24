La actriz mexicana Sandra Echevarría demandó a Metaexchange por fraude. Ahora la demandan a ella: "Sus acciones cruzaron la línea legal"

El caso que rodea a la firma de inversiones Metaxchange Capital ha dado un giro inesperado y ha ampliado su alcance mucho más allá de la investigación inicial por presunto fraude. Lo que empezó como una denuncia masiva de inversionistas afectados y terminó con la detención de su fundadora, Nazaret “N”, ahora empieza un nuevo capítulo, porque hay una acusación formal contra la actriz y cantante Sandra Echeverría por supuesto delito de extorsión.

En medio de una investigación que sigue abierta por un posible esquema piramidal con pérdidas millonarias, el conflicto ha derivado en una guerra de versiones entre la directiva de la empresa y una de sus denunciantes más visibles. Mientras la Fiscalía de la Ciudad de México continúa reuniendo pruebas y testimonios, el caso se complica con nuevas acusaciones cruzadas que ponen en entredicho las motivaciones y responsabilidades de ambas partes.

Un giro de guion

El origen del caso se remonta a principios de año, cuando Sandra Echeverría y cientos de inversionistas denunciaron públicamente a Metaxchange por el supuesto incumplimiento en pagos de rendimientos y devolución de capital. Según la actriz, el daño afectó a más de mil personas y alcanzaría cifras superiores a los 2 mil millones de pesos.

Tras la detención de Nazaret “N” en la colonia Polanco, la empresaria cambió su versión y, a través de su defensa, aseguró que ha sido víctima de presiones externas. La acusación actual sostiene que Sandra Echeverría habría utilizado su alcance mediático para presionar a la empresa.

La denuncia de la fundadora de Metaxchange señala directamente a la actriz, alegando que sus acciones excedieron el marco legal de una reclamación de inversión. Según se recopila aquí:

"La defensa de Nazaret “N” argumenta que la actriz no solo buscaba la recuperación de su inversión, sino que sus acciones cruzaron la línea legal hacia la extorsión al intentar obtener beneficios fuera del proceso jurídico correspondiente, afectando la operatividad de la empresa y la seguridad de sus directivos".

Mientras tanto, la investigación principal contra Metaxchange continúa y las autoridades están analizando si la firma operaba realmente inversiones internacionales o si funcionaba como un esquema piramidal, con más de 120 denuncias formales registradas en Ciudad de México.

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