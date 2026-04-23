En dos meses se estrena en Netflix la película con Diego Luna que revela cómo México consiguió el Mundial 86

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre México, Estados Unidos y Canadá, está generando cada vez más expectación también fuera del terreno de juego, especialmente en el ámbito audiovisual.

En este contexto, Netflix se suma a la conversación futbolera con el estreno de ‘México 86’, una película que no solo busca recordar uno de los grandes hitos deportivos de la historia de México, sino también adentrarse en las intrigas políticas y los esfuerzos detrás de la candidatura que permitió al país convertirse, por segunda vez, en sede de un Mundial. La producción, protagonizada por Diego Luna, llegará a la plataforma el próximo 5 de junio, apenas seis días antes del inicio del Mundial 2026.

Vuelta a 1986

Netflix ha elegido una fecha muy simbólica para el lanzamiento del filme. La película estará disponible el 5 de junio, justo en la antesala del Mundial 2026, que arrancará días después. Esta decisión busca aprovechar el ambiente previo de entusiasmo global para conectar con el público aficionado al fútbol.

La cinta nos transporta a los acontecimientos que rodearon la organización del Mundial de 1986 en México. Más allá de los partidos y las grandes figuras deportivas, la historia se centra en todo lo que ocurrió fuera del campo para conseguir que el país fuera elegido como sede.

El actor mexicano Diego Luna da vida a Martín de la Torre, un burócrata ficticio que juega un papel decisivo en el proceso de candidatura. Aunque el personaje no existió en la vida real, la historia está inspirada en hechos reales, lo que añade un componente de dramatización a una trama marcada por decisiones políticas complejas.

‘México 86’ no solo se queda en el relato deportivo, sino que también abordará las controversias, tensiones y acusaciones de irregularidades que rodearon la obtención de la sede mundialista. Todo ello convierte a la película en una mirada más crítica y profunda sobre uno de los eventos más importantes de la historia reciente del fútbol en México.

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