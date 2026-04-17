El cine mexicano experimenta su mayor crecimiento en años durante la última temporada

El cine mexicano sigue creciendo año tras año, y el nuevo Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ha servido como una radiografía detallada de ese movimiento constante.

El documento no solo recopila cifras, sino que traza un mapa del ecosistema audiovisual del país: desde los rodajes y las salas de exhibición hasta los festivales, las plataformas digitales y los procesos de formación. En conjunto, el informe revela un panorama en expansión, atravesado por una mayor participación de mujeres, un incremento en la producción nacional y una presencia internacional en ascenso, lo que confirma que el cine mexicano atraviesa un momento de transformación estructural tanto en lo creativo como en lo industrial.

En constante expansión

El documento registra hasta 235 largometrajes mexicanos en distintas etapas de producción durante el pasado 2025, de los cuales 41% contó con algún tipo de apoyo público. En términos de género, la ficción domina con el 60%, seguida del documental (36%), mientras que la animación y el cine experimental representan un 2% cada uno. Además, se contabilizaron 63 coproducciones con otros 27 países.

Uno de los datos más relevantes del informe es el incremento en la participación femenina en el sector audiovisual. En comparación con 2024, el número de directoras creció 18%, el de guionistas 7% y el de productoras alcanzó un 34%, la cifra más alta desde 2020. En los largometrajes en producción, el 28% fue dirigido por mujeres y el 31% escrito por guionistas mujeres, lo que confirma un avance sostenido hacia una mayor equidad en la industria.

El informe también destaca la vitalidad del ecosistema audiovisual más allá del cine de largometraje. En 2025 se registraron 864 cortometrajes y mediometrajes, además de 66 series mexicanas en producción o estreno. Y en el ámbito educativo, se contabilizaron 351 programas de formación en cine y audiovisual, un 6% más que el año anterior, junto con más de 1.500 actividades de formación no escolarizada en todo el país.

Durante el año se estrenaron 429 películas en salas comerciales, de las cuales 93 fueron mexicanas, siendo 'Mesa de regalos', de Noé Santillán-López, la más vista con 1,9 millones de espectadores. Además, se realizaron 292 festivales y eventos cinematográficos, propiciando así un aumento del 15% respecto al año anterior. Por otro lado, en el terreno digital, hasta 32 plataformas de streaming ofrecieron cine mexicano, con un 41% de los largometrajes nacionales disponibles. Y también consiguió 173 premios a nivel internacional,, destacando especialmente títulos como 'El jockey'.

La proyección internacional del cine mexicano también ha experimentado un crecimiento importante, con 71 largometrajes estrenándose fuera del país, un 42% más que en 2024, alcanzando la cifra más alta desde 2010. Argentina, Colombia y España fueron los principales mercados y, en total, la cinematografía mexicana obtuvo 173 premios internacionales, consolidando su presencia en festivales y circuitos globales.

Durante la presentación del informe en la Cineteca Nacional, la directora general del IMCINE, Daniela Alatorre Benard, subrayó el valor del cine como herramienta de memoria e identidad colectiva. "Es una herramienta que nos permite analizar el presente y proyectar nuestro futuro. Las páginas dan cuenta de la vitalidad del cine, su diversidad y la complejidad de los procesos que lo hacen posible", expresó.

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