Los actores de Malcolm, Reese y Francis eligen sus escenas favoritas de la serie y revelan dónde está su público más fiel: "Es la audiencia número 1"

Durante años, 'Malcolm' ha sido una comedia icónica, por cómo combinaba el caos familiar, el humor absurdo y una ternura inesperada que siempre asomaba entre el desastre. Ahora, más de dos décadas después de su estreno, el elenco original vuelve a reunirse con motivo del nuevo revival de la serie, en un reencuentro que no solo apela a la nostalgia, sino también a la vigencia de unos personajes que siguen conectando con el público.

Vuelta a los orígenes

En ese regreso, actores como Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson han recordado su paso por la serie y, sobre todo, los momentos que mejor definen por qué 'Malcolm' sigue siendo tan querido en todo el mundo. "Algunas de mis escenas favoritas están en el piloto, en el primer episodio", recuerda Materson en este vídeo al volver sobre los inicios de la serie, destacando cómo esos primeros momentos ya definían el tono de todo lo que vendría después.

Uno de los recuerdos más repetidos tiene que ver con Dewey y un gesto muy simple y muy incómodo: "¿No es en el piloto cuando no quieres cogerle la mano a Dewey? Esa escena es probablemente mi favorita", comentan, subrayando cómo ese pequeño instante resume la esencia del humor familiar de la serie. Incluso recuerdan la frase con la que Malcolm responde en ese momento: "¡Esta es la razón por la que la gente se burla de ti!", una línea que terminó siendo muy representativa del carácter del personaje.

Otro momento icónico llega en el episodio de la bolera, cuando Malcolm pierde la paciencia: "Cuando se harta por completo y camina hasta el final de la pista diciendo ‘¿Quieres un strike? Aquí tienes tu maldito strike’…", una escena que, según los propios actores, se rodó en una sola toma, con el lanzamiento fallido incluido.

También hay espacio para el humor más físico y absurdo, como en el episodio del béisbol, donde la familia se enfrenta a unos payasos: "Ese episodio fue muy divertido de rodar", recuerdan también, destacando cómo ese tipo de situaciones extremas definían la dinámica del clan Wilkerson.

En este regreso, el fenómeno vuelve a ser especialmente fuerte en mercados internacionales, y el propio Frankie Muniz lo tiene claro: "México es la audiencia número uno de Malcolm in the Middle". El actor explica que, aunque la serie también es muy popular en otros países como Francia, es en México donde ha alcanzado su mayor impacto, en parte gracias a lo bien que han sabido trasladar el humor de una producción a otra -aquí se puede ver el agradecimiento entero-.

Muniz destaca además el papel clave del doblaje en ese éxito: "Mucha gente en México nunca ha escuchado mi voz", señala, reconociendo el trabajo de las voces en español que han ayudado a que la serie forme parte del imaginario colectivo del país.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las 23 mejores series que puedes ver en Hulu, el antiguo Star de Disney+