Supernova Strikers Genesis 2026. Dónde y cómo ver el gran evento de boxeo mexicano que rivaliza con La velada del año

Es hora de ponernos los guantes de boxeo y volver a la gran velada del año, al menos en cuanto al boxeo mexicano se refiere. Y es que si en España Ibai lleva organizando su Velada del Año desde hace unos pocos años, en México no se quedan atrás y no queda nada para que se celebre este evento que podremos disfrutar en streaming: llega el Supernova Strikers: Genesis.

Qué es Supernova Strikers

Ya con esa referencia a Ibai podréis ver por dónde van los tiros. El Supernova Strikers surgió en 2025 como un evento en el que celebridades de distintos ámbitos (influencers, youtubers, comediantes, etc.) se enfrentan cara a cara en combates del boxeo. Todo esto con actuaciones en directo. El de este año, pues, es la segunda edición.

El responsable de montar todo esto es Miguel Ángel Fox, veterano productor televisivo que en su carrera, especialmente en Televisa, se ha especializado en adaptar para el público latino varios formatos internacionales como, por ejemplo, 'La voz'.

El éxito del primer año fue tal que desde Netflix decidieron hacerse con los derechos para realizar y estrenar en todo el mundo 'Supernova 2026'. Una fuerte apuesta que, según deja caer Fox, llevará la velada a un nuevo nivel: «va a ser mucho más espectacular de lo que vieron con Jake Paul y Tyson». El que sea verdad lo veremos este próximo domingo 26.

Los combates (y cuánto ganan)

La cartelera de la Supernova Genesis 2026 tiene seis combates programados:

Alana Flores (México) vs. Florencia Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Lupita Villalobos (México) vs. Kimberly Shantal (México)

vs. Kimberly Shantal (México) Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

Si os fijáis, tenemos un nombre tachado. Villalobos no podrá pelear después de haber sido hospitalizada debido a un hematoma subdural. Si bien se encuentra estable, desde la organización junto el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box Ciudad de México han estimado que no puede pelear. De momento, están buscando una sustituta para luchar contra Shantal.

Por cierto, se estima que cada uno de los participantes ganarán una cifra de entre 5000 y 10000 dólares. Un caché pactado de antemano y que no sería alterado con premios adicionales o patrocinios, según Kim Shantal.

Las actuaciones y narradores

Además de los combatientes, tendremos actuaciones musicales de Carín León, Ozuna y Óscar Maydon. Por otro lado, está la participación especial de Bárbara de Regil y Víctor Mendivil.

El equipo de narración del evento está formado por Juan Guarnizo, Juan Bertheau, Carlos Aguilar y Ricardo Pérez y Slobotzky.

Horarios y cuánto valen los boletos

El evento será el domingo 26 a las 7 pm y se celebrará en el Arena CDMX de Ciudad de Mexico. La apertura de puertas se realizará a las 15:00, con una exhibición de peleas preliminares a las 16:00 y el evento principal a las 17:00 con la transmisión en vivo a partir de las 19:00. Desde la organización estiman que durará 6 horas.

Los precios para ver en vivo en el Arena CDMX de Ciudad de Mexico varían desde los 753 hasta casi los 11 000 pesos mexicanos, según la zona desde la que quieras ver el evento.

Para los que no tenemos la suerte de vivir en la capital mexicana, la podremos ver en Netflix. De esta manera, el horario para ver Supernova Strikers: Genesis en hora local.

México: 7 pm hora de CDMX

Perú, Colombia, Ecuador: 8 pm

Chile: 9 pm

Argentina: 10 pm

España: 3 am del lunes 27

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