Roza la puntuación perfecta y es del creador de 'Peaky Blinders'. Boxeo y robos en los bajos fondos londinenses en esta notable serie de época de Disney+

El incombustible Steven Knight no deja de trabajar (y por nosotros ningún problema). Si el mes pasado tuvimos la temporada 2 de su estupendo drama bélico 'Los hombres del SAS', hoy llega a Disney+ una nueva serie de época del guionista y creador de 'Peaky Blinders'. Y al igual que la veterana ficción criminal, esta vez también tenemos otra banda delincuente en el centro.

Se trata de 'Mil golpes' (A thousand blows), serie de seis episodios que nos lleva a los bajos fondos de Londres en la década de 1880. Lugar y tiempo al que llegan dos jóvenes inmigrantes jamaicanos (Malachi Kirby y Francis Lovehall) que se ven inmensos en el mundo del boxeo callejero.

Esto le granjeará tanto un enemigo (Stephen Graham) como la atención de la reina de los Cuarenta Elefantes, la mayor banda de ladronas independientes de la capital del imperio británico, interpretada por Erin Doherty. Algo que se explora en una serie que ha obtenido consenso entre la crítica, acumulando un 94% en RottenTomatoes.

El fascinante gris del mundo criminal

Como veis, una nueva exploración de los entramados criminales y terrenos grises de los submundos criminales que tanto fascina a Knight. Tal como reconoció en una reciente entrevista con The Telegraph:

«No es tanto yo con los gangsters. Creo que soy yo y la gente que se opone a las reglas, a la autoridad de varias maneras... Siempre hay un elemento de anarquía que me llama la atención como guionista y da más margen para convertirlo en trama.»

Y, desde luego, el mundo que retrata Knight en 'Mil golpes' es fascinante. En lo que vas viendo los sucesivos episodios de esta primera temporada, estás apuntando nombres para poder investigar más sobre Hezekiah Moscow o la historia de las Forty Elephants.

Pero más allá de la curiosidad que te pueda surgir o no durante el visionado de sus seis episodios (ya aviso que acaba en Continuará), lo que realmente te atrapa es el diseño de producción. Nada extraño porque los británicos son unos maestros en cuanto a diseñar grandes escenarios que te trasladan directamente a los tiempos que tocan.

He de reconocer que para mí ponerme a ver algo de Knight es un poco una lotería ya que, si bien prolífico y sólido, no siempre termina de clavar la faena, a mi juicio. Evidentemente pocos guiones suyos podemos catalogar como realmente malos y este desde luego no es el caso pero no siempre logra ir al siguiente nivel.

Sí, 'Mil golpes' es evidentemente entretenida, notable y sin duda es un reemplazo de lujo para los que echan de menos 'Peaky Blinders'. Pero a veces peca de convencional en su desarrollo. Es, por ejemplo, extrañamente sobreexpositiva en sus primeros episodios, como una sucesión de presentaciones tras presentaciones. Y, además, los conflictos y temas se presentan de una manera algo manida.

Esto, que en el fondo es una pequeña queja, queda como una minúscula mancha en un muy atractivo universo repleto de personajes magnéticos interpretados por un reparto de excepción. En definitiva, podríamos decir que a falta de volver a ver a los Peaky, las Forty Elephants y sus tramas son muy buena sustitución.

