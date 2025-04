Netflix se juega mucho este fin de semana con Wrestlemania. Por qué la gran fiesta anual del wrestling es clave para el futuro de la plataforma

Este fin de semana del 19 y 20 de abril de 2025 se celebra la edición número 41 de Wrestlemania, la gran fiesta anual para los amantes del wrestling que además también será la primera que pueda disfrutarse a través de Netflix. Eso hace que vaya a tener una importancia mucho mayor al interés que tengan sus combates o la identidad de quiénes sean sus campeones al finalizar el evento.

La importancia para Netflix

Como recordaréis, Netflix cerró un acuerdo histórico con WWE valorado en 5.000 millones de dólares que empezó a entrar en vigor este pasado mes de enero. Desde entonces ha sido habitual encontrar a 'Monday Night Raw' en todos los top semanales de lo más visto en la plataforma. Nunca con datos espectaculares, pero sí más que suficiente para que tardase bien poco en poder calificarse como una inversión rentable.

Sin embargo, Wrestlemania es el evento más fuerte del año, ese al que incluso se acercan muchos que dejaron de seguir hace tiempo lo que en España conocimos durante varias décadas como 'Pressing Catch'. Es una oportunidad de oro para intentar recuperar seguidores y que la marca crezca. Ahí tanto WWE como Netflix se juegan mucho, pero en el caso de la plataforma va mucho más alá de eso.

Por ahora, Netflix ha coqueteado con el deporte en directo. Todo han sido cosas más o menos puntuales para testear las aguas y ver cuál es su siguiente gran movimiento por ese lado. Y es que desde la propia plataforma reconocieron hace poco que el objetivo es duplicar sus ingresos para 2030, por lo que no le queda otra que ampliar aún más su base de clientes.

Dejando a un lado el incremento de los ingresos a través de la publicidad, el paso más lógico es meterse más a fondo en el tan caro como lucrativo mundo del deporte en directo, pero antes hay que ir dando ciertos pasos de cara a ganarse la confianza del público. Una retransmisión en directo sin problemas de cortes o congelado de la imagen de un gran evento como Wrestlemania es un gran paso en esa dirección.

Y es que además de alimentar aún más el hecho de Netflix sea el hogar principal de WWE, así también consigues asociar más la plataforma al deporte internacionalmente, donde se han hecho menos pruebas en este aspectos. Y es que en Estados Unidos el evento se verá a través de Peacock al existir un acuerdo preexistente al hecho por Netflix.

El show también tiene que estar a la altura

No me cabe duda de que algunos saldrán ahora con esa queja tan recurrente como vacía de significado de que en WWE todo está guionizado, pero eso es algo que la compañía lleva ya décadas sin ocultar. Incluso se acuñó el concepto de entretenimiento deportivo para definirlo, y tampoco veo que tiene de malo. Es una mezcla de teatro, culebrón y lucha libre única en el mundo.

Dejando eso a un lado, otro aspecto fundamental es que Wrestlemania esté a la altura, ya que es evidente que no todos los años tiene el mismo interés. Porque puede que la retransmisión sea impecable, pero si deja con mal sabor de boca a los fans, la charla alrededor del evento va a girar de forma casi exclusiva alrededor de ello.

Ahí el plato principal debería ser el combate entre Cody Rhodes y un John Cena que ha abrazado la idea de ser el villano en su año final en WWE. Tras el inevitable shock inicial, los careos entre ambos no han estado nada mal, pero queda la sensación de que no han sido suficientes y que la pelea entre CM Punk, Seth Rolling y Roman Reigns es la realmente más importante.

Con todo, seguro que hay más de una sorpresa y también sería raro que The Rock no haga acto de presencia, pero es que de por sí resulta difícil pensar en cómo podrían superar el histórico main event del año pasado. Porque puede que sea injusto esperar que estén superándose todo el rato, pero no queda otra en un mundo en el que existen tantísimas opciones para entretenernos.

Imágenes: WWE

