Vuelve a Amazon una de las mejores series de fantasía. La temporada 4 de 'La leyenda de Vox Machina' promete venir cargada de drama con su primer tráiler

Si nos gusta la fantasía, y especialmente la que viene muy influenciada por los juegos de rol, 'La leyenda de Vox Machina' se ha convertido en un clásico instantáneo. Las aventuras del grupo Critical Role saltaron a animación en Amazon Prime Video en 2022 y desde entonces ya acumulan tres temporadas y un spin-off (The Mighty Nein'), y pronto regresan para otra ronda.

Se acerca el fin

El año pasado ya se confirmó que 'La leyenda de Vox Machina' concluiría con su quinta temporada, así que vamos apuntando hacia el arco final de la serie. Las últimas temporadas, en especial el enfrentamiento contra el Chroma Conclave se han ido poniendo cada vez más intensas, pero ahora nos vamos a meter en uno de los momentos más dramáticos de la historia.

La cuarta temporada de 'La leyenda de Vox Machina' arranca el próximo 3 de junio en Prime Video y ya ha dejado ver su primer tráiler completo, en el que ya se nos adelanta que nos vamos a meter en una conspiración con "cultistas de la muerte" como villanos. Y, como ya se va avanzando en el tráiler y las imágenes promocionales, Vax y la Reina Cuervo jugarán un papel importante en este arco.

Vox Machina fue la primera campaña de rol del grupo de actores que forman Critical Role, y si la seguimos en su día lo cierto es que no queda mucho de la partida original por adaptar. Por ahora la serie animada ha ido llevando muy buen ritmo, y podemos esperar que esta cuarta temporada deje todas las bases perfectamente sentadas para el climax de la temporada final.

Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel, y Travis Willingham regresan para encabezar el reparto, con Wayne Brady uniéndose a la serie como Taryon Darrington.

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