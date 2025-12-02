El arma secreta de la temporada 5 de 'Stranger Things'. Por qué el final de la serie es un espectáculo sin precedentes en Netflix

Estos días no se habla tanto de ninguna otra serie como de 'Stranger Things'. El estreno de la temporada 5 supone un gran colofón en el que Netflix no ha escatimado en gastos. Tanto es así que el presupuesto se ha disparado hasta los 480 millones de dólares, convirtiéndola así en una de las más caras de todos los tiempos.

No cuesta entender el motivo por el que en la plataforma hayan dado a los hermanos Duffer todo lo que han querido para que la despedida de 'Stranger Things' sea la mejor posible, pero es que esos 480 millones de dólares suponen que cada episodio ha costado 60 millones de dólares, una diferencia brutal con respecto al inicio de la serie.

La evolución en el gasto

En su momento, la temporada 1 de 'Stranger Things' costó 48 millones de dólares, lo que se traduce en 6 millones por capítulo. Vamos, una décima parte en una serie en la que cada nueva entrega ha ido siendo más cara que su predecesora. Sin embargo, fue entre la tercera y la cuarta cuando se produjo un salto bestial que ya no ha tenido marcha atrás:

La temporada 1 costó 48 millones de dólares (6 millones por episodio)

La temporada 2 costó 72 millones (8 millones por episodio)

La temporada 3 costó 80 millones de dólares (10 millones por episodio)

La temporada 4 costó 270 millones (30 millones por episodio)

La temporada 5 costó 480 millones (60 millones por episodio)

Teniendo en cuenta el gran impacto que tuvo 'Stranger Things' ya en su primera temporada, llama la atención que Netflix pudo mantener controlada la inversión en la serie durante varios años, pero luego la cosa se descontroló. Es sin duda la serie más cara de la historia de Netflix y cuesta imaginar que llegue alguna que vaya a superarla.

Por ponerlo en perspectiva, las temporadas 2 y 3 de 'El juego del calamar' fueron mucho más baratas, ya que tuvieron un coste combinado de casi 69 millones de dólares, poco más de lo que se ha gastado en un capítulo de la temporada 5 de 'Stranger Things' pese a que aún es la serie más vista de la historia en Netflix...

