El diseñador de producción de 'Vengadores: Doomsday' promete cambios significativos en el MCU. "Antes de que llegásemos nosotros se habría puesto una pantalla azul"

Echar un vistazo a la trayectoria profesional del diseñador de producción Gavin Bocquet nos permite hacernos una idea de sus filias y fobias a la hora de trabajar, que han quedado plasmadas en la trilogía de precuelas de 'Star Wars' dirigidas por George Lucas, en cintas como 'Stardust' o en series como 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' o, más recientemente, 'Silo'. Un puñado de producciones las que se ha unido recientemente la esperada —o no tanto— 'Vengadores: Doomsday'.

Vengadores de verdad

Pensar en un título como la nueva aventura del supergrupo marvelita invita a hacerlo, a juzgar por lo visto en la inmensa mayoría de entregas de la franquicia, en pantallas verdes o azules y en efectos visuales en la inmensa mayoría de planos, pero Bocquet ha llegado para poner todo patas arriba. Al menos, esto ha sugerido en una entrevista reciente en el canal de YouTube Young Indy Chronicles.

En él, el diseñador de producción ha afirmado que el 80 % de los interiores de la película del MCU son prácticos y se han capturado en cámara sin trampa ni cartón.

“Teníamos muchos decorados con fondos construidos, fondos físicos, y en general lo habitual antes de que llegáramos nosotros habría sido poner una pantalla azul ahí fuera y ya está. Pero siempre que fue posible, utilizamos un fondo Rosco que creamos nosotros mismos o un fondo pintado en, creo, el 80% de los sets interiores… con fondos. Y luego todo estaba capturado en cámara, ¿sabes? Y al final eso es tanto una cuestión visual como económica: si no tienen que cambiar el exterior, mejor".

Como dice Bocquet, el cine es el arte de la ilusión, y pocas cosas la generan mejor en la era de los efectos visuales que algo tangible y palpable siempre y cuando los requisitos de la ficción permitan optar por ello.

"Siempre que pudimos, aportamos ese tipo de experiencia para ajustar esas cosas y no dar por hecho que siempre se puede añadir todo mediante efectos visuales. El cine es el arte de la ilusión, y si podemos hacerlo físicamente… Y a Joe y Anthony eso les gusta mucho. Solo podemos aplicarlo en ciertos casos, por la propia naturaleza de estas películas y de los personajes y entornos que manejan. Pero, siempre que sea posible, ¿por qué no intentarlo?”.

Tal y como ha explicado el diseñador de producción, la escena poscréditos de 'Thunderbolts' se rodó con fondos y escenarios reales, lo cual hizo que el reparto, acostumbrado a los chromas de turno, se extrañase sobremanera. Esperemos que 'Vengadores: Doomsday' tenga ese mismo efecto sobre los espectadores y logre levantar unos ánimos que, a juzgar por el runrún en redes, parecen estar de capa caída. Nunca mejor dicho.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025