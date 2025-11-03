Me había olvidado de que existía 'Vengadores: Doomsday', pero Simu Liu acaba de recordármelo con una buena dosis de hype. "Es un sueño hecho realidad"

No sé a vosotros, pero después del desgaste progresivo desde que empezó la Saga del Multiverso y, especialmente, tras la decepción que terminó siendo 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' —o, al menos, su segunda mitad—, se me había olvidado por completo que el próximo 2026 se estrenará una 'Vengadores: Doomsday' que hace unos 7 u 8 años me hubiese tenido salivando por tan sólo mirar su teaser poster.

Alma pijamera

Por suerte, ha llegado Simu Liu, que sigue esperando sentado a que alguien de luz verde a la secuela de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' —que, por cierto, no estuvo nada mal—, para levantar un poquito las expectativas después de que haya descrito el largometraje con una frase tan corta como contundente: "Un sueño hecho realidad". Además, añadió que “hay muchísimos actores en ella, y poder trabajar con esas personas como compañeros es algo increíble, porque crecí viendo a muchos de ellos”.

Durante una entrevista con ScreenRant sobre la película 'In Your Dreams', en la que fue inevitable terminar hablando de la nueva de los "Vengatas", Liu, que volverá a ponerse en la piel de Shang-Chi tras su debut en el MCU en el año 2021 bajo las órdenes de Destin Cretton, continuó tirando flores al proyecto del siguiente modo:

"Se siente, en muchos aspectos, como una carta de amor a todo el género de las películas de superhéroes. Y creo que eso tiene algo muy divertido. [Es una película] para todos los inadaptados, los raros y los perdedores que crecieron leyendo cómics y sintiendo que había esperanza para ellos de algún modo, sin importar si encajaban. Creo que siempre habrá un lugar especial en mi corazón para todo este género".

Desde luego, el bueno de Simu ha pillado a la perfección de qué va todo esto del cómic pijamero y cómo se alzó para muchos —entre los que me incluyo— cuando un refugio cuando las cosas iban mal. Sólo por esto acabaremos dando un voto de confianza a los hermanos Russo e iremos a ver qué han hecho con los Vengadores el 18 de diciembre de 2026.

