'The Pitt' es la Mejor serie de drama del año en los Globos de Oro 2026 con una nueva victoria para el arrollador drama médico de HBO

Esta noche los fans del cine y la televisión están con el ojo bien puesto en la 83ª edición de los Globos de Oro que se celebra en Los Ángeles. En una gala muy ágil conducida por Nikki Glaser, los Globos de Oro 2026 nos van dejando a sus ganadores de la noche para reafirmar lo mejorcito del año en cuanto a cine y televisión, aunque no se puede decir que se estén mojando con grandes sorpresas.

Ni sorpresas ni emergencias

En la categoría de Mejor serie de drama teníamos unas cuantas novedades muy potentes que han venido pisando fuerte, además de veteranas que ya han dejado su huella en la televisión. Competían por el Globo de Oro 'La diplomática', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Separación', 'Slow Horses' y The White Lotus', y teniendo en cuenta la temporada que lleva no es de extrañar que 'The Pitt' se haya terminado llevando el premio a casa.

Tras la victoria de Noah Wiley como mejor actor en una serie de drama y su barrido en los Emmy, no termina de ser una sorpresa que el drama médico de HBO haya salido tan victorioso en los Globos de Oro. Desde el escenario R. Scott Gemmill se ha acordado de los sanitarios que trabajan en los servicios de emergencias, especialmente en los tiempos que corren ahora mismo.

Apenas se ha estrenado la segunda temporada de 'The Pitt' y el drama médico ya está nominada para una tercera. En HBO han encontrado oro con su propia versión de 'Urgencias', y tanto el público como los premios están respondiendo con los brazos abiertos. Así da gusto pasar por el triaje.

