'The Pitt' se salta el triaje y renueva por una temporada 3. HBO Max no ha querido esperar al estreno para darnos la alegría

Renovación urgente y necesaria la de la serie protagonizada por Noah Wyle

The Pitt Season 2 Noah Wyle Katherine Lanasa Supriya Ganesh
Estas son las renovaciones que me gustan. En vísperas de que regrese por su temporada 2 una de las mejores series de médicos, desde HBO Max han decidido confirmar la renovación por una temporada 3 de 'The Pitt'. Así, sin pasar por triaje público.

Como digo, la renovación se produce poco antes de que podamos ver esta madrugada del jueves al viernes el inicio de esta próxima tanda, que nos hará regresar a los ajetreados pasillos y salas de las urgencias del televisivo hospital de Pittsburgh.

Renovación directa

Una temporada 2 que arranca a las 7 de la mañana de un 4 de julio. Han pasado unos meses desde el final de la primera tanda y tenemos la reincorporación al servicio de Langdon (Patrick Ball) tras un tiempo de rehabilitación, Robby (Noah Wyle) en su último turno antes de cogerse una excedencia y la llegada de su sustituta para este tiempo (Sepideh Moafi). 

Además de Ball, Wyle y Moafi, el reparto de 'The Pitt' cuenta con Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez, entre otros. Ya os voy avanzando (en breve saldrá la crítica de la temporada 2) que el regreso merece bastante la pena así que esta renovación es una gran noticia.

