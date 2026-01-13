Hoy en streaming, una miniserie nominada a los Globos de Oro. Un drama criminal absorbente con una interpretación brillante de Amanda Seyfried

Teniendo en cuenta la oleada de estrenos a la que estamos sometidos como espectadores, a veces aparecen series que no llaman nuestra atención hasta que no aparecen como nominadas en la temporada de premios. Ha sido el caso de 'El largo río de las almas', que entró en mi radar gracias a los Globos de Oro, donde estaba nominada por la interpretación de Amanda Seyfried.

Su punto de partida es sencillo: un pequeño pueblo marcado por la presencia de un río al que sus habitantes atribuyen propiedades espirituales, y la llegada de una mujer decidida a desenterrar la verdad sobre la desaparición de su hermano décadas atrás. A partir de ahí, la serie teje un relato que mezcla drama, thriller y un componente casi sobrenatural, pero que nunca abandona lo humano.

El arraigo de la culpa y la vergüenza

Uno de los grandes pilares de la serie está en sus personajes. La protagonista no es una heroína convencional. Tiene sus heridas, está cansada, es desconfiada, y también tiene mucha determinación. Su viaje no es solo una búsqueda externa, sino un ajuste de cuentas con su propia memoria y con lo que eligió olvidar. Y a su alrededor, el pueblo funciona casi como un organismo vivo, donde cada vecino guarda un trozo de verdad.

Otro aspecto fundamental es el tono. La serie tiene un ritmo lento y se aprovecha de él como una herramienta narrativa. Cada silencio, cada plano fijo del río o del bosque, cada conversación aparentemente inofensiva esconde algo más. Y esto hace que el misterio no se sostenga en giros o sorpresas constantes, sino en un estado emocional continuo, porque sentimos que algo se mueve bajo la superficie, aunque no lo veamos.

También destaca la fotografía y la ambientación, donde el río no actúa solo como un decorado, sino como un símbolo, una amenaza y como testigo. Y la paleta fría de colores, el uso natural de la luz y la manera en que se filman los espacios vacíos le aportan densidad a la historia. Es el tipo de trabajo visual que está al servicio de la trama.

Finalmente, hay que hablar también de la capacidad que tiene para hablar de temas como el duelo, la culpa, el abandono o la forma en que los pueblos pequeños construyen mitologías para sobrevivir a lo inexplicable, y cómo el dolor colectivo puede disfrazarse de leyenda. Nos hace preguntarnos qué da más miedo, si lo que creemos ver o lo que decidimos ignorar. La tenéis en Movistar Plus+.

