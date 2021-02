"Todavía tengo pesadillas". Amanda Seyfried critica duramente su interpretación en 'Los Miserables'

Amanda Seyfried es una de las grandes aspirantes a llevarse para casa el próximo Óscar a la mejor actriz de reparto por 'Mank', por el cual ha conseguido las mejores críticas de toda su carrera. Mucho menos efusivos fueron los comentarios sobre su interpretación en 'Los miserables' y ahora ella misma ha confesado que no se siente nada satisfecha con su trabajo en la cinta dirigida por Tom Hooper en 2012.

La actriz ha aprovechado una charla con Vanessa Kirby para la serie 'Actors on Actors' de Variery, donde ha destacado que "me arrepiento por completo" de varias cosas de su carrera antes de destacar lo que no le gustó nada de su interpretación de Cosette en 'Los miserables':

Ojalá pudiera rehacer 'Los miserables' por completo por la parte cantada. Todavía tengo pesadillas sobre ello. Cantar es más indulgente que actuar en ciertos detalles. Siento que cuando tengo que hacer escenas emocionales y lloro, realmente estoy sintiendo eso, estoy presente. Y se siente bien y catártico porque llorar lo es. Y cantar es igual. Emocionarse a través de la música y la melodía es mágico. Cuando sientes que has llegado a ese punto, que tu voz está donde tiene que estar y es tan fuerte como debe ser… y en ‘Los Miserables’ no lo estaba.

Era muy débil. Siento que ahora sí podría interpretar a Cosette. He estado trabajo de forma diligente desde 'Los miserables' para fortalecer mi voz y tener más resistencia. Además de trabajar en mi vibrato, que estaba completamente perdido. Desde un punto de vista técnico, estaba muy feliz con cómo cantaba.

Su capacidad para hacer autocrítica honra a Seyfried, ya que muchos actores simplemente lo pasarían por alto o creerían que lo han hecho genial cuando no es el caso. Sospecho que parte del motivo de su contratación fue que años antes de 'Los miserables' había participado en la muy exitosa '¡Mamma Mia!' y que el estudio quería aprovechar ese gancho para llevar más gente al cine.