La secuela de 'La asistenta' tiene un problema importante si quiere alcanzar el mismo éxito. Y la solución no tiene nada que ver con Sydney Sweeney

El éxito de 'La asistenta', el thriller exagerado y sangriento dirigido por Paul Feig que se basa en la novela de Freida McFadden no ha sorprendido, teniendo en cuenta la trayectoria de la saga.

La película, que combina humor negro, tensión y un ritmo vertiginoso, ha conquistado tanto a la taquilla como a la crítica, pero también es cierto que el hecho de que se haya confirmado la secuela trae cierta preocupación a los que conocemos la historia y cómo continúa.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la película

Hay que pensar en la ausencia más notable

La trama original continúa en 'El secreto de la criada', pero Nina Winchester, el personaje interpretado por Amanda Seyfried, no aparece en esta novela, por lo que quedará fuera la química central que hizo que fuera tan icónica la primera película. La secuela cinematográfica contará con Paul Feig y Sydney Sweeney de vuelta, pero también es cierto que la ausencia de Seyfried podría dejar un vacío importante.

Tanto en el libro como en la película, Millie Calloway (Sydney Sweeney) sale de prisión por homicidio involuntario y se encuentra con un trabajo aparentemente perfecto como criada para Nina Winchester (Amanda Seyfried) y su esposo Andrew (Brandon Sklenar). La tensión aumenta, presentando a Andrew como un hombre abusivo y controlador, y a Nina, que siendo consciente del pasado de Millie, la manipula para deshacerse de su marido. El resultado es una historia llena de giros y que alcanza un equilibrio perfecto entre la comedia negra y el thriller.

Al final de la película, tras el enfrentamiento con Andrew y la liberación de Nina y su hija, Millie se prepara para un nuevo capítulo, visitando a una amiga de Nina que se enfrenta a un abuso similar. Esto conecta con la línea argumental de los libros, donde Millie termina ayudando a otra mujer adinerada en problemas, mudándose a Nueva York. Sin embargo, la secuela no incluye a Nina, por lo que habrá que ver cómo se compensa su ausencia en la siguiente película.

Desde la perspectiva cinematográfica, la idea de un universo basado únicamente en Millie Calloway tiene sentido en teoría, pero en la práctica puede resultar complicado, porque uno de los grandes pilares de la primera película estaba en la química entre Sweeney y Seyfried. Y aunque es cierto que Paul Feig podría elegir a otra actriz para el siguiente personaje, la ausencia de Seyfried dejará un hueco difícil de llenar.

