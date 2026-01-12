"No los ignoréis, no hay películas sin ellos". Hans Zimmer critica una de las grandes injusticias de los Globos de Oro, y tiene toda la razón del mundo

A pesar de que saben a poco los dos Globos de Oro con los que 'Los pecadores' terminó cerrando la noche, hay que señalar la tremenda alegría que ha supuesto ver a Ludwig Göransson —probablemente, uno de los mejores compositores en activo de nuestro tiempo— alzarse con la estatuilla a la mejor banda sonora por encima de gente como Alexandre Desplat o Max Richter —de quien, por cierto, os hablé hace una temporada en este artículo tan majo—.

Sería imposible vivir sin música

Pero ojo, porque entre la competencia del sueco, que ya va embalado hacia su tercer Oscar tras los obtenidos por 'Oppenheimer' y 'Black Panther', se encuentra un Hans Zimmer que aprovechó una entrevista con Variety para mostrar su enfado con la organización del evento. Esta, lejos de estar relacionada con su derrota —ya tiene suficientes galardones—, tuvo que ver con lo que se encuentra entre el sinsentido y la falta de respeto.

El cabreo del alemán está derivado de la decisión de entregar el Globo de Oro a la mejor banda sonora del año fuera de emisión. Algo que Zimmer criticó con elegancia del siguiente modo:

"Creo que es una pena no rendir homenaje a esas personas —mis amigos— que trabajan tan duro para convertirse en una voz".

Además, el compositor, nominado por su electrizante trabajo en 'F1', engalanó sus declaraciones con una nota de humor y reivindicó la importancia de sus compañeros de gremio a la hora de dar vida a una película.

"Como alguien que lleva haciendo películas toda la vida, todo el que trabaja en una se deja la piel, no duerme, no hay fines de semana. A veces mis hijos se preguntan quién soy: entro en casa y llaman a la policía. Creo que el trabajo siempre debería ser reconocido… Este año es un año fantástico para los compositores: no los ignoréis, no hay película sin ellos".

Poco más hay que añadir. Zimmer tiene más razón que un santo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025