"Es una regla estúpida". Hans Zimmer por fin da su opinión sincera sobre su descalificación de los Óscar por 'Dune 2'

Hace ya varios días que se anunciaron los ganadores de la 97ª edición de los Óscar. La gran triunfadora fue 'Anora' y no son pocos los que se quejaron por los pocos galardones que se llevó 'Dune 2', aunque la polémica ya vino de antes con la descalificación de Hans Zimmer para poder tan siquiera ser nominado en la categoría de mejor banda sonora. Ahora ha sido el propio Zimmer quien no ha dudado en señalar que el motivo para ello se basa en "una regla estúpida".

Como muchos recordaréis, Zimmer se quedó sin poder aspirar al Óscar por una norma que impone que cualquier película que sea una secuela o forme parte de una franquicia no puede usar más de un 20% de temas y música de anteriores entregas. La secuela de 'Dune' superaba ese porcentaje y la Academia de Hollywood no tuvo piedad con ella.

Se acabó el ser diplomático

El propio Zimmer no tuvo problemas en comentar ahora el tema en más profundidad en Happy Sad Confused porque "¿Sabes una cosa? En realidad no es un punto delicado. Es sólo un punto tan estúpido, ¿Cómo puede ser un punto delicado?". Y es que el famoso compositor comentó luego lo siguiente:

Me descalificaron porque estaba usando material de la primera película en la segunda, pero no es una secuela. Es la finalización, ambas películas son un arco. Entonces, ¿tenía que ir y quitar todos los temas de los personajes y escribir nuevos temas de personajes y desarrollarlos? Es una regla estúpida. Lo que yo no quería hacer es ir y quejarme de ello.

Lo cierto es que Zimmer ya había hablado sobre este tema hace meses en Variety, donde se mostró más diplomático al pedir a la Academia que "tengan cuidado con estas reglas porque lo que están haciendo es en el fondo de la mente del estudio, los Oscar son importantes, y están influyendo en la forma en que están diciendo si podemos crear arte o no" y destacó que no tenía sentido hacer demasiados cambios en este caso particular:

'Dune' y 'Dune 2' son una sola historia, así que no tendría sentido que cambiara el tema por los personajes. Sabía cuál era la última nota de la segunda antes de escribir la primera nota de la primera, y tenía todo el arco en mi cabeza de cómo desarrollar lo que íbamos a hacer.

Eso sí, Zimmer ya asumía entonces que nunca habría ganado con 'Dune 2', ya que "no voy a ganar un Oscar por la segunda si gané un Oscar por la primera, que lo gané, ¿verdad? Esa no es la cuestión". Entonces no quiso decirlo tan claramente, pero todo se reducía a que cree que esa norma de la Academia es una estupidez.

