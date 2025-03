El día que Hans Zimmer titubeó con una banda sonora y un héroe anónimo salió a ayudarle. Se convirtió en uno de los compositores contemporáneos más populares

Si pensamos en muchas de nuestras bandas sonoras favoritas, hay un nombre que suele repetirse bastante. Con trabajos que han conmovido a varias generaciones como la saga 'Dune', ' Superman' o el épico cine de Christopher Nolan, Hans Zimmer es uno de de los compositores más importantes de la historia del cine.

Pero incluso los genios se merecen un día de descanso. Estando en el set de sonido de la productora Remote Control Productions mientras trabajaban en 'Piratas del Caribe', ni Zimmer ni su equipo encontraban una forma adecuada de orquestar el mítico primer enfrentamiento entre Will Turner y Jack Sparrow. "Si no consigues clavar el duelo con el burro de fondo, ya puedes dar la película por perdida", mencionaba el compositor en declaraciones a The Atlantic.

Fue entonces cuando apareció un héroe anónimo, un asistente de la productora que en palabras de Zimmer hacía en ese momento café y viendo que estaban atascados, le pidió al legendario compositor una oportunidad de probar una versión suya una vez Zimmer hubiese terminado su jornada. Dispuesto a darle la oportunidad, aceptó, a pesar de que ni siquiera pensaba que el asistente tocase instrumentos.

A Zimmer le pareció "asombrosamente brillante"

Ese asistente resultaba ser Ramin Djawadi, quien años más tarde estaría detrás de la icónica música de 'Juego de Tronos', y que acabó haciendo un tratamiento que a Zimmer le pareció "asombrosamente brillante": "Hizo que pareciera un ballet. Como si la música se hubiera escrito antes. Se notaba que no era sólo un buen músico trabajando, sino un cerebro realmente bueno trabajando".

En aquel momento Djawadi no tenía apenas experiencia en la composición, pero aquella buena primera impresión le permitió convertirse en una especie de aprendiz de Zimmer, haciendo arreglos para otras piezas posteriores. Hasta principios de los 2000 no empezó a desarrollar su carrera en solitario, encargándose de la música del venerado videojuego System Shock 2 y continuando su trabajo en cine y televisión.

Fue en aquellos años cuando participó en proyectos de renombre. Del hit televisivo 'Prison Break' a 'Westworld' pasando por la primera película de 'Iron Man', sin duda el trabajo que le consiguió fama internacional fue 'Juego de Tronos', serie que le ha permitido salir en tour por todo el mundo y ha movido a legiones de fans. Aunque no puede decir que nadie le recuerde por su participación en 'Piratas del Caribe', ese gesto de picardía ha llegado lejos.

