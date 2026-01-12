'Una batalla tras otra' es la Mejor película de comedia en los Globos de Oro 2026 en una noche (casi) redonda para Paul Thomas Anderson

Seguimos avanzando la noche con la 83ª edición de los Globos de Oro que se celebra en Los Ángeles. Entre resaca de los Emmy y la antesala de los Oscars, los Globos de Oro 2026 tienen su propio rincón para honrar lo mejorcito del año en cuanto a cine y televisión, aunque la cosa este año andaba un tanto apretada.

No hay batalla posible

'Blue Moon', 'Bugonia', 'Marty Supreme', 'No other choice', 'Nouvelle Vague' y 'Una batalla tras otra' completaban la lista de nominadas a Mejor película en la categoría de comedia o musical. Ya llevaba muchas quinielas a su favor, y aunque no estaba claro del todo para muchos, al final Paul Thomas Anderson ha tenido una noche tremenda y 'Una batalla tras otra' se ha alzado como Mejor película.

Era una de las películas más nominadas de la noche, y la verdad es que 'Una batalla tras otra' se ha terminado coronando como una de las grandes ganadores en una gala sin demasiadas sorpresas.

Con este último Globo de Oro, ya para ir cerrando la noche, la película de Paul Thomas Anderson acumula un total de cuatro premios: Mejor película de comedia o musical, Mejor director y Mejor guión para Anderson y Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor.

Por desgracia, no han llegado a cantar pleno y Dicaprio se ha ido sin Globo de Oro, ya que el galardón a Mejor actor fue para Timothée Chalamet. También se van de vacío Chase Infiniti, Sean Penn y Benicio del Toro, con lo que al final 'Una batalla tras otra' se lleva cuatro premios de las nueve nominaciones con las que partía.

En Espinof | Ricky Gervais es recordado como el mejor presentador de los Globos de Oro. Acaba de contar el único chiste que se censuró a sí mismo en la gala (y sí, es una salvajada)

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más