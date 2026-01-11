Hace 10 años se estrenó la película que ganó más Globos de Oro que ninguna otra en la historia del cine

Esta noche se celebra la gala entrega de la 83ª edición de los Globos de Oro. Es cierto que la época de mayor esplendor de estos galardones parece haber quedado atrás de forma definitiva, pero también que se siguen hablando de ellos como de la antesala de los Óscar. Pues bien, hace 10 años -aunque en España técnicamente serían 9- se estrenó una película hizo historia ganando más Globos de Oro que ninguna otra, pero luego acabó perdiendo de forma sorprendente en los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Solamente hacía falta echar cuentas para descubrir que me refería a 'La La Land', el inolvidable musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone. Y es que la película dirigida por Damien Chazelle se llevó para casa la friolera de 7 Globos de Oro, algo que ninguna película había conseguido antes y que todavía está por ver que algún largometraje vuelta a conseguirlo -aunque no conviene descartar que 'Una batalla tras otra' lo haga este año-.

De la gloria de los Globos de Oro a la decepción en los Óscar

'La La Land' arrasó al hacerse con los premios en las categorías de mejor actriz, mejor actor, mejor película en la categoría de mejor comedia o musical, llevándose además los galardones de mejor canción original, mejor banda sonora, mejor guion y mejor director. Siete en total, demostrando un dominio abrumador sobre 'Moonlight', que se hizo con el mejor película en la categoría de drama.

Tal fue el impacto de 'La La Land' en esos premios que superó a tres títulos históricos como 'Lawrence de Arabia', 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y 'El expreso de medianoche', que llevaban décadas siendo las únicas películas que habían conseguido seis estatuillas.

El empujón en los Globos de Oro fue uno de los muchos que recibió 'La La Land' de cara a los Óscar, donde incluso se pronunció su título a la hora de anunciar la ganadora del premio a la mejor película. Por desgracia para su equipo, fue un error histórico que se solucionó sobre la marcha y el galardón fue finalmente para 'Moonlight'.

Pese a todo, 'La La Land' funcionó muy bien también allí, pues consiguió hacerse con 6 Óscar, incluyendo el de mejor dirección para Chazelle y el de mejor actriz para Stone. Sin embargo, esos seis se quedaron lejísimos de igualar el récord de 11 estatuillas que todavía comparten 'Ben-Hur', 'Titanic' y 'El señor de los anillos: El retorno del rey'.

