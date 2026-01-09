La quiniela de los Globos de Oro 2026. Estos son los favoritos que tienen todas las papeletas para ganar los premios de cine y televisión

La llaman antesala de los Óscar por no llamarla la recena de los Emmy. Esta próxima madrugada del domingo al lunes tenemos una cita con Hollywood para la 83ª edición de los Globos de Oro. Presentados por Nikki Glaser, la edición de 2026 promete coronar a algunas de las mejores series y películas que pudimos ver durante 2025.

Bueno, técnicamente de las nominadas queda alguna por llegar a España, pero ya podemos valorar y ver cuáles son las favoritas de la edición. Así que esta en nuestra quiniela sobre quiénes ganarán en las categorías más importantes.

Cine

Mejor película de drama y sus actores

Los pecadores

Se avecina algo de variedad porque las nominaciones parecen haber ido por caminos distintos en las categorías interpretativas. Comencemos con estas. Prácticamente nadie pone en duda que Jessie Buckley ('Hamnet'), que ya de por sí es la favorita para el Óscar, se vaya a llevar el premio a mejor actriz principal.

Algo más de dudas hay con la categoría masculina. Si bien Wagner Moura parte como favorito por 'Agente secreto', Michael B. Jordan puede que se alce con el galardón por 'Los pecadores'. Sobre todo cuando todas las papeletas apuntan a la cinta de Ryan Coogler como favorita. Con permiso, eso sí, de 'Hamnet', que es una de las grandes competidoras de la carrera de premios.

Mejor película : 'Los pecadores'

: 'Los pecadores' Mejor actor : Wagner Moura por 'Agente secreto'

: Wagner Moura por 'Agente secreto' Mejor actriz: Jessie Buckley por 'Hamnet'

Mejor película de comedia o musical y sus actores

Una batalla tras otra

Otro apartado que se presagia ligeramente repartida. La victoria el pasado fin de semana de 'Una batalla tras otra' en los Critics Choice Awards ya le dan el empujón necesario como para considerarse la más probable ganadora de la noche.

Lo que no está tan claro es que se pueda llevar doblete con lo interpretativo ya que, si bien Leonardo DiCaprio es un contendiente soberbio, la balanza parece inclinarse más hacia Timothée Chalamet por su papel en 'Marty Supreme'. Y ojo, porque Ethan Hawke (Blue Moon) ronda también por ahí.

En el plano femenino, mucha sorpresa sería si Rose Byrne no se lo lleva por 'Si tuviera piernas, te daría una patada'. El tibio recibimiento general de 'Bugonia' juega en contra de Emma Stone y del resto reconozco que me gustaría ver a Chase Infiniti, pero no cuento con ello.

Mejor película : 'Una batalla tras otra'

: 'Una batalla tras otra' Mejor actor : Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

: Timothée Chalamet por 'Marty Supreme' Mejor actriz: Rose Byrne por 'Si tuviera piernas, te daría una patada'

Mejor película de habla no inglesa y película animada

Las guerreras K-Pop

Tres palabras: 'Las guerreras K-Pop'. Tres palabras: 'Un simple accidente'. En el caso de la primera parece casi más indiscutible que el fenómeno musical de Netflix se alzará con la estatuilla a mejor película animada en un año en el que Disney no parece haber llamado demasiado la atención con sus propuestas.

Donde sí que está más reñida la cosa es en la categoría de película de habla no inglesa, donde veremos un cara a cara entre la flamante ganadora de Cannes, 'Un simple accidente' y la brasileña 'Agente secreto', que viene de ganar esta categoría en los Critics Choice.

Mejor película de habla no inglesa : 'Un simple accidente'

: 'Un simple accidente' Mejor película de animación: 'Las guerreras K-Pop'

Mejor director y guion

Un simple accidente

Aquí parece no haber dudas y todo apunta a que Paul Thomas Anderson se llevará la victoria en las dos categorías por 'Una batalla tras otra'. Su principal amenaza vendría en el campo de guion, por la victoria de Ryan Coogler por 'Los pecadores' en los recientes Critics Choice Awards.

Pero ojo, que viene también con fuerza Jafar Panahi con 'Un simple accidente'. Podría ser justo vencedor de ambas categorías, sobre todo en el caso en el que se le escape el premio a película el habla no inglesa.

Mejor director : Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

: Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra' Mejor guion: 'Una batalla tras otra'

Televisión

Mejor serie dramática y sus actores

The Pitt

Ya advierto que se prevé una gala algo predecible, sobre todo por la tendencia de "copiar" los Emmy. Pero vayamos sección por sección. Con una recién estrenada temporada 2, 'The Pitt' se alzará con la categoría reina de mejor serie dramática... salvo que de repente tengamos la sorpresa máxima de que 'Pluribus' se alce por encima del drama médico.

Personalmente creo que se quedará en el drama de HBO Max al igual que la categoría de mejor actor, que seguramente será para Noah Wyle.

Es precisamente 'Pluribus' la que puede evitar que se repita el guion de los premios de la Academia. Si en septiembre ganó Britt Lower por su trabajo en 'Separación', Rhea Seehorn se merece todos los premios por la serie de ciencia ficción de Gilligan.

Mejor serie : 'The Pitt'

: 'The Pitt' Mejor actor : Noah Wyle por 'The Pitt'

: Noah Wyle por 'The Pitt' Mejor actriz: Rhea Seehorn por 'Pluribus'

Mejor serie comedia o musical y sus actores

The Studio

Lo mismo pasa con las categorías de comedia. 'The Studio', simplemente, no tiene rival. Bueno, sí, 'Hacks' pero la comedia de Seth Rogen ha sido tan arrolladora que cuesta ver un panorama en el que la serie de HBO Max le arrebate el premio.

Sí, Jean Smart probablemente vuelva a declararse mejor actriz por encima del resto. Por lo demás, parece que tanto Seth Rogen como 'The Studio' serán los ganadores de la noche.

Mejor serie : 'The Studio'

: 'The Studio' Mejor actor : Seth Rogen

: Seth Rogen Mejor actriz: Jean Smart

Mejor miniserie o película de televisión

Adolescencia

En las series limitadas tampoco tiene pinta de que el guion se desvíe demasiado y la probabilidad de que 'Adolescencia' se corone no tiene discusión alguna. Mejor serie limitada y mejor actor para Stephen Graham. Más competida está la categoría de mejor actriz porque la ganadora del Emmy Cristin Milioti no está nominada (porque 'El Pingüino' es de 2024).

Algo que prácticamente eleva las posibilidades de Michelle Williams (Dying for Sex), quien se quedó sin estatuilla en septiembre. Claro, aquí vienen curvas ya que se prevé un cara a cara con Sarah Snook, quien ha deslumbrado a propios y extraños por 'Su peor pesadilla'. Yo, aquí, tiraré por Williams.

Mejor serie : 'Adolescencia'

: 'Adolescencia' Mejor actor : Stephen Graham

: Stephen Graham Mejor actriz: Michelle Williams

Ahora, vuestro turno: ¿estáis de acuerdo? Para vosotros, ¿quiénes serán los ganadores?

