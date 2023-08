La mejor película de aventuras de 2023 fracasó en cines y parecía que nunca tendría secuela, pero todo ha cambiado: Paramount nos da esperanzas en ver 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones 2'

Cuando una película fracasa -y este verano son muchas las que lo están haciendo-, es bastante probable que no tenga secuela. Sin embargo, hay varias excepciones a lo largo de los años y es probable que una de las grandes sorpresas del año sea una de ellas, ya que desde Paramount nos acaban de dar esperanzas en que algún día podamos una continuación de la estupenda 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'.

La condición de Paramount

Teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 150 millones de dólares -a lo que hay que sumar la inversión en marketing- y que su recaudación mundial se quedó en apenas 208, todos los que disfrutamos de ella pensábamos que este intento de franquicia se iba a quedar en una sola entrega. No obstante, Brian Robbins, CEO de Paramount Pictures, ha afirmado en Variety que la secuela no está descartada y que todo depende de una cosa:

Tendremos que pensar la forma de hacerla por menos dinero.

Y es que al final en que una película sea o no rentable lo que importa es la relación entre el dinero invertido y la recaudación en taquilla. Ahí también hay que encontrar un punto de equilibrio, ya que si ajustas mucho el presupuesto, te puedes encontrar con un desastre histórico como 'Dragones y Mazmorras', la primera versión cinematográfica en imagen real de este famoso juego de rol estrenada en el año 2000.

Imagino que en Paramount también tendrán en cuenta el dinero que se recupere por otras vías, ya sea a través del formato físico -todo apunta a que ese codiciado steelbook se está vendiendo muy bien- o en streaming. Por mi parte, siempre creí que mucha gente no le dio una oportunidad en cines por una mezcla del horrible precedente y de la mejorable campaña promocional, pero también que iba a ir ganando cada vez más adeptos y que una segunda entrega funcionaría mejor en cines.

Ojalá la veamos algún día y estas declaraciones de Robbins no sean simplemente para quedar bien. Eso sí, al menos la primera funcionaba como una aventura cerrada y no se empeñaba en intentar presentar un universo mayor, algo que demasiadas sagas intentan en su entrega inicial y que deja con muy mal sabor de boca cuando la cosa no pasa de ahí.

