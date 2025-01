La nueva secuencia de créditos de 'Separación' está volviendo locos a los fans. Su autor tampoco sabe por qué hay bebés en ella

La temporada 2 de 'Separación' no solo ha llegado con aires renovados, también con una nueva secuencia de créditos iniciales. Algo más de un minuto en el que vemos a Mark recorriendo diferentes escenarios oníricos diseñados de cero por el artista Oliver Latta y con la sintonía compuesta por Theodore Shapiro.

El ganador del Emmy por la secuencia de créditos de la primera temporada recibió un buen día una imagen para la temporada 2: Mark S (Adam Scott) llevando muchos globos. Con la imagen, un mensaje: «Los créditos se vuelven real». Con esta pista y otras, se puso manos a la obra para crear una nueva secuencia con un leit motif: globos.

«Un globo es algo hecho de aire, nada real», comenta Latta en una entrevista con Los Angeles Times, «lo mismo con las memorias o las cosas que no son físicas pero pasan en la cabeza.» De esta manera, el diseñador 3D empezó expandiendo esta analogía y crear una secuencia que fuese como un paseo en el cerebro humano: «Todo se centra en el cerebro humano».

Bebés y comés

Así tenemos paseos por la materia gris (verdusca) y diferentes paisajes y evocadores escenarios y situaciones: cuadros de cabras, pastos iluminados por Ms. Cobel, un remix entre Helly y Gemma, etc. Elementos bastante crípticos pero que no es lo que más ha descolocado a espectadores y fans: los bebés.

«Pongamos bebés» fue la directiva que recibió Latta de parte de Ben Stiller según desveló al medio. Lo cual por un lado le solucionó la papeleta porque el artista no estaba seguro por dónde tirar en ese momento de la intro pero, por otro, provocó una pregunta aún mayor. Siendo una introducción tan llena de metáforas, debía significar algo:

«Le pregunté "¿por qué bebés?", porque para mí es importante por qué queremos hacer algo, cuál es el objetivo, qué pretendemos conseguir. Él simplemente dijo, "Me gustan los bebés".»

No solo estos bebés trajeados y sin cara pueblan el opening, también al final aparece uno con barba que resulta, según confirma Latta, el propio fundador de Lumon, Kier Egan. También a sugerencia de Ben Stiller pero, como no podía ser de otra forma, sin ninguna explicación aparente: «Tengo mi propia metáfora, pero no sé la respuesta real», sentencia el artista.

A partir de aquí corren las teorías. Si bien los bebés con traje podrían ser una simple referencia a que los dentris, en el fondo, son básicamente bebés, existe una teoría que apunta directamente a Lumon, a su fundador, y el hecho de que su gran misión y objetivo es la clonación humana. Lamentablemente, tendremos que esperar a saberlo.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción en streaming