El creador de 'El caballero de los siete reinos' explica por qué suena el tema de 'Juego de tronos' en la escena más escatológica: "¿Qué mejor llamada a la grandeza?"

Las expectativas siempre están por las nubes cada vez que se estrena o se anuncia cualquier cosa relacionada con el universo de 'Juego de tronos', y la llegada de 'El caballero de los siete reinos' no iba a ser menos. El primer episodio dio de inmediato que hablar y dejó claro que esta serie no tiene interés en repetir exactamente las fórmulas del pasado, sino jugar con ellas.

Desde esa apertura cargada de solemnidad, con Dunk (Peter Claffey) enterrando a su señor Ser Arlan (Danny Webb) y poniendo los ojos en el futuro, hasta el anuncio del torneo en la Pradera de Ashford, todo parecía construido para encender el hype: el sonido del icónico tema de la serie original, la promesa de gloria y un nuevo héroe en ciernes. Y justo entonces, la serie decide pinchar ese globo con una escena inesperada, terrenal y casi grotesca: el caballero errante vaciando sus intestinos detrás de un árbol.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El legado de 'Juego de tronos'

Esta imagen rompe con el tono y también ha generado mucho debate entre los espectadores. Y el showrunner Ira Parker tiene una explicación concreta que explica por qué decidió incluir la icónica melodía de 'Juego de Tronos' en un momento así. Según recogen medios como SlashFilm:

"Sobre el papel, estaba escrito: 'Dunk escucha el tema del héroe en su cabeza', y no sabíamos exactamente cuál sería en ese momento. Pero tras probar un montón de cosas, el tema del héroe de Dunk, desarrollado por el compositor Dan Romer para la serie, equivale a cómo se siente Dunk en este momento. Pero lo que escucha en su cabeza es esa llamada a la grandeza, esa llamada a algo más en el futuro. Entonces, ¿qué mejor llamada a la grandeza del mundo que el tema de Juego de Tronos, el tema más icónico jamás creado?"

Este enfoque marca enseguida una distancia de tono con respecto al resto de producciones del universo. En Poniente siempre ha habido sangre, barro y cinismo político, pero 'El caballero de los siete reinos' introduce a Dunk desde un lugar más vulnerable, más torpe y menos mitificado, casi como si nos recordara que los héroes no nacen desde la grandeza -y que también tienen diarrea, dudas y miedo-.

La clave nos la da Parker, que el estado mental del protagonista, no tanto en el fan service o la sátira al legado de 'Juego de tronos'. Él mismo lo explica así:

"En cuanto [Dunk] escucha esa música, se da cuenta de lo aterrador que es realmente hacer eso, y le obliga a adoptar una postura poco heroica [...] que le acarrea problemas. Espero que sea comprensible para mucha gente que ha tenido grandes ideas y no lo sabe con certeza, ya sabes, que se ha enfrentado a la realidad de: ¿Cómo hago esto?".

El resto de interpretaciones -como la teoría de que este momento en cuestión buscaba burlarse de 'Juego de tronos' o de 'La casa del dragón'- no se sostienen si tenemos en cuenta que Parker trabajó previamente en la precuela y ha sido el primero en elogiar la serie original. Su intención no es reírse del canon, sino abordarlo desde lo ridículo, lo incómodo y lo humano que resulta acercarse a un sueño heroico cuando todavía no se está preparado.

En resumen, si algo demuestra esta secuencia es que el nuevo spin-off no quiere ser la tercera serie que intente copiar el tono de 'Juego de Tronos', sino una heredera que cuente su propia historia desde otro lugar: el del héroe que todavía no sabe que puede llegar a serlo, el del sueño que aún no encaja con la realidad, y el de la épica que empieza desde el fango.

En Espinof | El creador de 'El caballero de los Siete Reinos' explica las diferencias con 'Juego de tronos': "Seguimos la novela, fue nuestra luz y guía"

En Espinof | El creador de 'El caballero de los siete reinos' aclara que el futuro de la serie está asegurado y revela un detalle importante del piloto: "Es su culo"