Jared Leto tiene más sombras que luces como actor, pero su mejor momento fue sin duda en esta inolvidable película de culto de Darren Aronofsky

La idea de Jared Leto como estrella de cine sigue siendo bastante incomprensible, dada la limitada cantidad de joyas que tiene en su filmografía y cómo su excesiva pasión por tomas decisiones actorales extremas deja apenas resultados tolerables. Aun así, todo ello tuvo su adecuado diagrama de Venn con ‘Réquiem por un sueño’, la película que podría decirse que lo empezó todo.

No es tan fácil dejarlo

Ya no sólo para él, sino también por un Darren Aronofsky que dio el salto para ser uno de los directores más potentes de una nueva ola de cineastas americanos. La consagración de ambos llegó en un intenso drama de drogadicción en el que también brillan Jennifer Connelly y Ellen Burstyn y que puedes ver en streaming en el canal Lionsgate+ de Amazon Prime Video.

El sueño americano está lejos para alguien como Harry Goldfarb, pero no desiste en tratar de alcanzarlo por la vía rápida. Para poder abrir una tienda de ropa con los diseños de su novia Marion, él y su compañero de drogadicción Tyrone trafican con casi la misma heroína que se pinchan. Y, cuando necesitan ingresos extras, acuden a empeñar la televisión a la que su madre está enganchada.

En un momento especialmente potente para realizar películas sobre la adicción a las drogas, al calor de obras de culto como ‘Diario de un rebelde’ o ‘Trainspotting’, Aronofsky va refinando ese estilo con signos de vanguardia e intensidad emocional al adaptar la novela homónima. Unos tics de autor que hacen más angustiosos los relatos que decide contar.

El cine de Aronofsky presenta bastante hipérbole visual en su composición de planos y en cómo monta las secuencias, especialmente en una película así que parece marcada con patrones de una base de hip hop. Una estimulación constante que intensifica una serie de historias cruzadas que giran todas en torno a la obsesión y la espiral decadente que no se puede abandonar.

Incluso siendo muy hija de su tiempo, es una película que sigue agarrándote por los hombros y te lleva a rincones que no querrías ver ni de lejos en tu vida real. Su manera de contarlos no dulcifica tampoco nada especialmente, pero consigue hacerlo arrebatador de una manera que sostiene la reputación de obra de culto inolvidable que tiene. Incluso Leto consigue estar en la clave adecuada para la película a su alrededor, lo cuál es casi milagroso.

