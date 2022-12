Superman ya queda atrás para Henry Cavill: su nuevo proyecto soñado es la serie de 'Warhammer 40,000' para Amazon Prime Video

Año 1987. Games Workshop lanza el primer libro de reglas de un juego de miniaturas futurista que espera que tenga cierto tirón. Su nombre, 'Warhammer 40,000: Rogue Trader', una versión de su bombazo 'Warhammer'. Año 2022: Henry Cavill, que en doce meses ha perdido los papeles de Geralt de Rivia y Superman, protagonizará la futura serie de 'Warhammer 40,000', su gran pasión (no tan) secreta. Si ahora no está dando saltitos de alegría en su casa me decepcionará bastante.

Ha cavillado mucho su decisión

Henry Cavill ha declarado en más de una ocasión su amor absoluto por las miniaturas del juego y por él en sí mismo. De momento le habíamos visto pintando miniaturas y hablando de su fanatismo, pero ahora ha dado el siguiente paso: directamente, convertirse en la estrella de una serie sobre el juego que también producirá.

Aunque se esté dando por hecho que la serie existirá, lo cierto es que de momento todo es conjetura: no hay directores ni guionistas trabajando en el proyecto. ¡Ni siquiera Amazon Prime Video ha comprado la serie (de momento)! Aunque viendo la repercusión que está teniendo es cuestión de días: ¿Peleas espaciales protagonizadas por el nerd favorito del fandom? No hace falta tener mucho ojo para saber ver un buen bombazo.

Han sido unas semanas curiosas para Cavill, que ha visto como los dos grandes papeles soñados de su vida han desaparecido, pero al menos puede redimirse con otro proyecto nacido de la pasión por el material original (como 'The Witcher', por otro lado). Ahora solo falta que protagonice un reality de arreglar ordenadores con una camiseta muy ajustada para cumplir todos sus sueños.