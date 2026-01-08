"Va a ser una de las mejores películas jamás hechas". Ethan Hawke promete que su siguiente trabajo con Richard Linklater hará historia

Está claro que Ethan Hawke y Richard Linklater forman uno de los grandes dúos del cine norteamericano de las últimas décadas. Con 'Blue Moon' todavía en cartelera, ambos piensan ya en su siguiente trabajo juntos. De hecho, llevan desde 1998 con un proyecto en mente que el actor ha prometido ahora que "va a ser una de las mejores películas jamás hechas".

La décima película de Ethan Hawke con Richard Linklater

En una reciente entrevista concedida a Today con motivo del estreno de 'Blue Moon', el actor ha comentado sobre sus anteriores colaboraciones con Linklater que "todo ha sido una preparación para lo que viene. La décima será la mejor". Teniendo en cuenta que han hecho juntos títulos como 'Antes de amanecer' (y sus secuelas) o 'Boyhood', es una afirmación con muchas más implicaciones de las que podría parecer a simple vista.

Obviamente, el entrevistador la ha comentado si no estaba siendo demasiado osado al decir eso, pero Hawke no ha dudado en reafirmarse: "No me da vergüenza. No me pone nervioso decirlo. Llevamos pensando en esta película desde 1998. Linklater lleva dándole vueltas desde mucho antes. Lleva mucho tiempo soñando con esto y va a ser genial".

Además, el protagonista de 'Gattaca' no dudó en ir un paso más allá: "Personalmente, no dudo en decir que será una de las mejores películas jamás hechas". La buena noticia es que además ya no tardaremos mucho en poder verla: "Y volveré a tu programa en unos 18 meses para promocionarla. La terminaremos el año que viene, así que, sí, en 2027".

Por desgracia, Hawke no quiso entrar en detalles sobre la película en cuestión, aunque sí confirmó que se tratará de una historia de época. Imagino que no tardaremos en tener más detalles, pero no nos queda otra que tener fe, que tampoco hay ningún motivo por el que querría engañarnos con algo así...

