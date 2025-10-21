Ethan Hawke destruye nuestros sueños y rechaza una nueva película de la saga 'Antes de'... aunque deja una puerta abierta a la esperanza

Durante años se ha discutido sobre la mejor trilogía de la historia del cine, desde lo más mainstream ('Star Wars', 'El señor de los anillos') hasta lo más gourmet ('Tres colores', 'Nacional'). Personalmente, siempre me he decantado por la maravilla que Richard Linklater hizo junto a Ethan Hawke y Julie Delpy desde 1995 hasta 2013 con 'Antes del amanecer', 'Antes del atardecer' y 'Antes del anochecer'. Y la pregunta que todos tenemos desde entonces es "¿Se va a quedar ahí?".

Antes de otra película

En una entrevista con Variety, Hawke, que está a punto de estrenar su nueva colaboración con Linklater, 'Blue Moon' (para la que tuvo que esperar 12 años a envejecer y poder interpretar correctamente a Lorenz Hart el día del estreno de 'Oklahoma!'), ha confesado que la trilogía 'Antes de' está terminada del todo, pero eso no quiere decir que no vayamos a volver a ver de nuevo a Jesse y Celine.

Si fuéramos a hacer otra quizá no sería una película de 'Antes'. Podría ser algo nuevo, como la saga 'Después'. Pero parte de lo que hizo especial a esas películas es que Julie, Rick y yo estábamos siempre sincronizados sobre lo que queríamos decir. Podría pasar de nuevo algún día, podría empezar con una llamada o un email. Pero no queremos durar más tiempo que nuestros fans.

Hasta ahora, al ser preguntando, Hawke no ha dejado una ventana abierta a la esperanza, así que, con suerte, quién sabe. De momento, está claro que tanto él como Linklater tienen una paciencia de hierro, como demuestra 'Blue Moon': "Me dio ese guion hace 12 años. Hicimos una lectura en mi casa y dije 'Me encanta, hagámoslo'. Él respondió 'Aún no'. Esperamos 18 meses, después tuvimos unas cuantas rondas de revisiones. Robert, que escribió el guion, es profesor, un tío brillante, pero escribir no es su trabajo principal. Nos mandaba un nuevo borrador de vez en cuando y leíamos otra vez. Lo hicimos quizá tres o cuatro veces a lo largo de los siguientes siete u ocho años. Finalmente, Rick sintió que estábamos preparados". La espera debe de formar parte de la genialidad, por lo visto.

