'Rebel Moon (parte 2): La guerrera que deja marcas', final explicado por Zack Snyder y de que tratará la tercera parte de la saga de Netflix

Ya han pasado unos días desde el estreno de 'Rebel Moon (parte 2): La guerrera que deja marcas', la secuela de Netflix que profundiza en la historia de cada uno de los rebeldes y muestra su batalla junto a los aldeanos de Veldt para derrotar al almirante Noble y a sus fuerzas del Imperio. Zack Snyder ha hablado sobre su final y el futuro de la saga, resolviendo un misterio de la primera película sobre el pasado de Kora. y la princesa Issa.

SPOILERS sobre la película

Kora y Gunnar se enfrentan a Noble en una batalla final. Consiguen matarlo, esta vez cortándole la cabeza, pero a costa de que Gunnar reciba un disparo mortal. Kora los saca a salvo antes de que se estrellen en Veldt utilizando una de las naves de descenso. Al mismo tiempo, Devra Bloodaxe y su ejército llegan a Veldt para destruir lo que queda de las fuerzas del Motherworld en venganza por la muerte de su hermano en la primera película. Sin embargo, el momento de la victoria es agridulce para Kora, ya que Gunnar fallece en sus brazos.

La traición a Kora

El pueblo da las gracias a los rebeldes por unirse para salvar la aldea, pero Kora no cree que se lo merezca por lo que le hizo a la princesa Issa. Al principio de la película, Kora le contó a Gunnar la historia de cómo mataron a la familia real. Ocurrió durante una ceremonia de inauguración de una nueva nave, que debía ser el último acorazado que daría paso a una nueva era de paz para el reino.

Kora estaba allí como guardián personal de la princesa Issa, pero todo era una trampa preparada por el padre adoptivo de Kora, Balisarius. Este mató al rey e hizo que sus soldados mataran a la reina, aunque obligó a Kora a matar a la princesa Issa. Ella hizo lo que le ordenaron, disparando a la princesa Issa en el corazón, pero luego fue Balisarius quien inculpó entonces a Kora por la matanza de la familia real, lo que la lleva a escapar.

Snyder ha hablado en The Hollywood Reporter sobre por qué Balisario eligió a su hija adoptiva para culparla del asesinato de la familia real:

"Él no valora nada. Considera que los reyes son rotatorios, pero el estilo y el corazón del Motherworld deben continuar, así que sacrificaría cualquier cosa por ello. Kora también está en la posición perfecta para asumir la culpa de todo. No creo que él lo vea necesariamente como una traición, porque ambos son soldados, y la idea de sacrificarse por el Motherworld es lo que a ambos les habían enseñado desde pequeños. Si hablara con ella, le diría: "Se te dio este honor de sacrificarte por la familia real, para continuar la línea, y tú egoístamente huiste". Así es como él probablemente lo tomaría."

El destino de Issa y la tercera parte

Pero Titus Siempre supo lo que le pasó a la familia y tiene una revelación para Kora: la princesa Issa no está realmente muerta. Titus le dijo a Kora que no era tan fácil matarla, y no se da ninguna otra explicación. Los rebeldes tienen ahora una nueva misión: encontrar a la princesa Issa y seguir luchando contra el Mundo madre.

El propio Zack Snyder da más pistas sobre esto y explica un trasfondo que seguramente aparezca más extenso en su director's cut.

"Balisarius ha vuelto al Mundo madre, e Issa está escondida en otro lugar. Tienen algo llamado la Orden de los 12, que son los 12 Jimmies originales que protegían a la familia real, y todos fueron destruidos, excepto uno llamado Bartholomew. Así que [Issa y Bartholomew] probablemente estén escondidos en algún lugar del universo".

Pero lo que implica ese final es un nuevo principio, con el equipo de rebeldes ya establecido, sus nuevas aventuras tienen una escala más allá de a luna rebelde de las dos primeras.

"La historia de la tercera película consistiría en localizar a Issa y averiguar cómo pueden utilizar la victoria en Veldt para crear una coalición de planetas que estaban al borde de la rebelión, pero que ahora han visto el ejemplo de derribar un acorazado. Tal vez ahora hay una oportunidad. Es una grieta en la armadura. Eso es realmente lo que es".

