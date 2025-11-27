'Sira'. Todo lo que sabemos de la esperada secuela de 'El tiempo entre costuras' en Antena 3 y Netflix

Una de las mejores series de ficción nacional de la década de los 10 tiene ya en la cola de impresión su continuación. 'El tiempo entre costuras' regresa con 'Sira', secuela basada en la novela homónima de María Dueñas. Una serie que ya está en pleno rodaje y que llegará próximamente a atresplayer, Antena 3 y Netflix. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Ya podéis imaginar por el título que será una secuela directa que continúe el viaje de la carismática Sira Quiroga, interpretada nuevamente por Adriana Ugarte. Esta continuación nos mostrará los nuevos desafíos a los que se enfrente la protagonista tras la Segunda Guerra mundial.

De esta manera, vemos a Sira dejando de colaborar con el Servicio Secreto Británico en comenzando una nueva vida con Marcus. Sin embargo, cuando está a punto de convertirse en madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sacar a su hijo adelante, Sira se embarcará en una odisea, con dos misiones, cuatro ciudades y una nueva vocación.

El reparto

Adriana Ugarte vuelve a dar vida a Sira Quiroga y junto a ella tenemos varios regresos: Rubén Cortada como Ramiro, Peter Vives como Marcus, Carlos Santos como Félix, Carlos Olalla como Gonzalo, Frances Garrido como Claudio y Elvira Mínguez como Dolores conforman el elenco veterano.

A este grupo se incorporan Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews y Sue Flack, entre otros, además de Darío Grandinetti y Cecilia Suárez.

El rodaje y lo que sabemos del estreno

Las buenas noticias son que el rodaje de 'Sira' acaba de arrancar. Así lo ha confirmado Buendía Estudios, quien produce la ficción para Atresmedia y Netflix. Este rodaje abarcará 27 semanas en diferentes localizaciones de Vizcaya, Marruecos y Madrid.

Sonia Martínez y Paloma Molina ejercen como productoras ejecutivas de una adaptación realizada por Tatiana Rodríguez . Al guion está Irene Rodríguez, como coordinadora, además de Alba Lucío y Flora González. Marina Seresesky y Olga Osorio dirigen los ocho episodios de los que consta.

Teniendo en cuenta la duración del rodaje, este no acabaría hasta prácticamente primavera/verano de 2026. Esto fácilmente nos llevaría a finales de 2026 o incluso 2027. Sin embargo, todavía no hay fechas confirmadas. Lo que sí que se sabe es que primero se estrenaría en atresplayer, luego en Antena 3 y finalmente en Netflix, tanto en España como en varios territorios internacionales.

