'El drama' es una comedia "incómoda, burra y violenta entre Larry David y Ruben Östlund". Una película irregular con un giro fascinante

'El drama', la nueva película de Christopher Borgli despierta curiosidad casi de inmediato, no solo por juntar a dos de los actores más interesantes del momento como Zendaya y Robert Pattinson, sino porque venir después de una obra tan potente como lo fue 'Dream Scenario'. Se estrena en cines el 29 de mayo.

Aquí, el cineasta noruego vuelve a su terreno favorito: incomodar. Y lo hace a través de una historia aparentemente sencilla -una pareja a punto de casarse- que pronto se convierte en algo mucho más retorcido, una especie de disección brutal sobre el amor, la intimidad y los límites de una relación.

El matrimonio, menudo drama

Lo fascinante es cómo la película va mutando, empezando como una comedia romántica reconocible y después acabando por entrar en terrenos mucho más oscuros, casi perturbadores, jugando constantemente con la idea de si realmente conocemos a la persona que tenemos al lado. Es incómoda, a ratos violenta, otras veces muy divertida, y siempre con esa sensación de que en cualquier momento puede romperse todo.

Alejandro G. Calvo la define como "una comedia negra incómoda, burra y violenta", situándola en un punto intermedio muy claro: "entre Larry David y Ruben Östlund", lo que ya deja intuir el tipo de experiencia que propone.

Sobre su estructura, destaca ese giro central que lo cambia todo: "es una de esas películas de las que no te tienen que explicar nada, porque el punch es mucho más eficaz si lo vives" y también pone el foco en el tema de fondo, mucho más complejo de lo que parece: "esto es una sátira brutal sobre el matrimonio… cuánto has de querer a alguien para aceptar según qué cosas aberrantes".

Y, en cuanto a sensaciones, lo resume de forma bastante clara: "hay momentos en los que te ríes y otros en los que te da miedo, porque nosotros somos los verdaderos monstruos".

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