Nadie se había dado cuenta, pero Robert Pattinson tiene un inesperado papel en 'Marty Supreme'

Empieza la temporada de premios, y todos tenemos en mente tres películas que parece que van a capitalizar todos los titulares: 'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y, por supuesto, 'Marty Supreme'. La gran duda, de hecho, es saber si Timothée Chalamet conseguirá alzarse con el Óscar después de tantos años luchando por él. Sin embargo, lo que no sabíamos es que él y Gwyneth Paltrow no son los únicos actores de primera clase que aparecen en una película repleta de secretos entre partido y partido.

Un cameo supremo

Durante una conversación en el BFI londinense que recoge Variety, Josh Safdie ha revelado que en un momento dado escuchamos una voz en off perteneciente a uno de los actores más solicitados de Hollywood ahora mismo: "Nadie lo sabe, pero esa voz, la del comentarista, el árbitro, es Robert Pattinson. Es como un pequeño guiño, él vino, vio algunas cosas y yo pensé: 'No conozco a ningún británico'. Así que él es el árbitro".

Cuando se estrene la película el próximo 30 de enero fíjate bien al inicio, y más concretamente durante las semifinales del British Open, mientras el personaje de Chalamet se enfrenta al húngaro Bela Kletzki: ahí, la voz que escuchamos en versión original es la de Pattinson. Un detalle para los más atentos.

Por cierto, que antes de que este detalle se supiera, a Pattinson le dio tiempo a hablar con Jennifer Lawrence en Vanity Fair, conectado a un detector de mentiras (el periodismo hoy en día es raro, ¿vale?) sobre la posibilidad de volver a trabajar con los Safdie, a órdenes de los que trabajó en 'Good Time'. En aquel momento dijo que sí, y el polígrafo dio como resultado "Engañoso". No le faltaba razón: ¡Al fin y al cabo, ya había vuelto a trabajar con Josh sin que nadie lo supiera! Las cosas de guardar un secreto en Hollywood.

