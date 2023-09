Hizo historia del cine en los primeros años de Netflix: cómo un pequeño thriller de ciencia ficción logró un estreno legendario

En una cultura de avances reveladores, reacciones en las redes sociales y campañas de marketing masivas, la franquicia 'Cloverfield' hizo de su baza el juego con el misterio. La empresa de J.J. Abrams Bad Robot jugaba con los espectadores cada pocos años con una nueva entrega de la película original de 2008, que ya tuvo una campaña basada en no mostrar a su monstruo. Pero hay una entrega de la saga que fue más allá.

Ya en 2011 jugó con los espectadores, haciendo creer que su tráiler para 'Super 8' era una campaña para alguna secuela del film de Matt Reeves, pero ninguno ha causado tanta sorpresa como el anuncio de 'The Cloverfield Paradox', que jugó precisamente con la estrategia opuesta a su habitual goteo de pistas y teasers enigmáticos, e hizo historia cuando se anunció al mundo el mismo día de su lanzamiento en Netflix en 2018, cuando, durante la Super Bowl LII, entre los anuncios de cerveza y dulces, apareció un impactante tráiler.

Un anuncio sin precedentes

El avance comenzaba con el logo de Bad Robot, seguido de imágenes de 'Monstruoso' y se anunciaba como “Del productor J.J. Abrams”, prometiendo respuestas al misterio de lo que desató al monstruo en la primera Cloverfield, lanzando planos ambiguos y emocionantes de astronautas en una estación espacial futurista, un brazo cortado arrastrándose por un pasillo y otros planos cinematográficas que dejaban ver a la criatura de nuevo en la Tierra. Luego anunciaba el título y volvía loco al personal anunciando... ¡que se estrenaba en Netflix esa misma noche!

785.000 hogares cerraron sus planes posteriores a la Super Bowl en ese mismo momento. Fue un táctica de marketing audaz, en consonancia con la naturaleza misteriosa del resto de entregas de Cloverfield, pero ese no siempre fue siempre el plan. La película sigue a un equipo de astronautas que, en el año 2028, encienden un acelerador de partículas en el espacio para abordar la crisis energética de la Tierra. Cuando lo hacen, la Tierra parece desaparecer y los astronautas se encuentran fusionados en una realidad alternativa.

Los astronautas descubren que han provocado la paradoja de Cloverfield, un fenómeno que ha dispersado criaturas horribles de otras dimensiones a lo largo del tiempo, lo que explica el ataque de Nueva York y el de 'Calle Cloverfield 10', pero en realidad el guion de Oren Uziel no iba a ser una película de Cloverfield hasta que Paramount y Bad Robot lo compraron y Abrams pensó en adaptar la historia como una secuela de su universo, en el que un elemento paradójico de que los acontecimientos del futuro desataran consecuencias en el pasado.

Una falsa secuela de un universo fallido

Originalmente titulada 'God Particle', 'The Cloverfield Paradox' estaba destinada a ser una película de ciencia ficción de bajo presupuesto para la ahora desaparecida InSurge Pictures de Paramount, pero se desarrolló con un presupuesto mucho mayor, pasando de 5 millones de dólares a aproximadamente 40 millones de dólares y el cambio de la idea original a convertirse en una secuela no se produjo hasta que el rodaje ya había comenzado, agregando los elementos que vinculan las entregas más tarde de lo que se comenta, incluso algunos ni siquiera se idearon hasta después de algunos pases de prueba.

Sin embargo, el estudio no tenía fe en que la película pudiera recuperar su presupuesto con un estreno tradicional, y las complicaciones de producción hicieron que el estreno de la película fuera un comodín en movimiento hasta que Netflix intervino y ofreció comprar los derechos de distribución de la película de Julius Onah por nada menos que 50 millones de dólares. Pero para lo que nadie estaba preparado era la decisión de la plataforma de anunciar y estrenar la película durante el mayor evento televisivo del año. El mundo del cine vio que las reglas habían cambiado de un día para otro.

El lanzamiento de 'The Cloverfield Paradox' se hizo legendario de una noche para otra, marcó un hito histórico en las campañas de marketing que se tradujo en un bombazo, pero que no logró echar raíces. La crítica no la trató muy bien y el público no acabó de apreciar su trama confusa que no parecía tener mucho que ver con 'Cloverfield', pero la audiencia fue potente, alcanzando un estimado de 5 millones de espectadores en su primera semana, y aunque no se ha vuelto a repetir, ha convertido la Super Bowl en un espacio de privilegio para la presentaciones menos esperadas.

