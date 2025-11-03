'Tulsa King' despide a 26 trabajadores a pocos días de empezar el rodaje de su temporada 4, incluyendo al doble de Sylvester Stallone desde hace 14 años

Está claro que, aunque no dejen de ser productos para señores —por no decir para padres—, cualquier producción televisiva que se haya gestado bajo el ala de Taylor Sheridan está destinada a crear legiones de seguidores de forma casi instantánea. Todo comenzó con 'Yellowstone', y continuó con títulos de la talla de 'Mayor of Kingstown', 'Operaciones especiales: Lioness' o 'Landman: Un negocio crudo', sin olvidar las precuelas de su primer show '1883' y '1923'

Los reyes del hachazo

Por supuesto, el caso de 'Tulsa King', el thriller criminal protagonizado por Sylvester Stallone estrenado en 2022 no ha sido una excepción a esta norma. Lamentablemente, su fandom tiene un motivo para preocuparse ligeramente por el devenir de una cuarta temporada que acaba de recibir un duro golpe a nivel de producción cuando tan sólo quedaban pocos días del inicio de su rodaje.

Según informa Deadline, 26 miembros del equipo técnico —de un total de 600 profesionales— recibieron un aviso repentino de que no volverían al set de rodaje, incluyendo a trabajadores de los departamentos de sonido, cámara, transporte, producción, casting, peluquería, fotografía y, curiosamente, del departamento de especialistas.

Si subrayo esto último es porque uno de los afectados ha sido el nominado al Emmy Freddie Poole, el doble de acción de Sylvester Stallone durante los últimos 14 años que asegura haber perdido su puesto por "motivos creativos" y que decidió rechazar un trabajo como doble de luces después de que prescindiesen de sus servicios como stuntman. Así ha hablado sobre la situación:

“Me siento fatal por la comunidad cinematográfica de Atlanta por cómo se ha gestionado todo esto… Llevo 30 años en este negocio, he trabajado en series durante varias temporadas y nunca había visto una rotación de personal así”.

Las fuentes de Deadline afirman que los recortes presupuestarios no están detrás del hachazo y que todas las vacantes serán cubiertas con nuevos profesionales, tratándose presuntamente de una suerte de renovación de plantilla habitual en producciones de larga duración. No obstante, y esto invita a arquear una ceja en signo de desconfianza, la maniobra ha llegado justo después de que Taylor Sheridan anunciase su salida de Paramount —compañía detrás de 'Tulsa King'— y fichase por Universal. ¿Coincidencia? Puede.

