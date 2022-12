Netflix cancela 'La monja guerrera' y demuestra que las buenas críticas no le importan nada a la plataforma

Netflix ha decidido que no quiere seguir adelante con 'La monja guerrera' y ha cancelado la serie tras dos temporadas. En este caso ni siquiera ha servido que con su segunda temporada se convirtiera en la serie con mejores críticas de toda la historia de la plataforma y el apoyo de millones de fans a lo largo de todo el planeta.

De hecho, lo más probable es que en Netflix ya tuviesen clara la cancelación de 'La monja guerrera' antes incluso del estreno de su segunda temporada, pues hay señales que apuntan en esa dirección. Además, no es la primera vez que la plataforma estrena algo con nulo apoyo publicitario para anunciar poco después que la cosa no va a pasar de allí.

La diferencia es que aquí el apoyo hacia la serie llevó a que 'La monja guerrera' acaparase varios titulares y los fans tuviesen esperanzas en que iban a ser capaces de alterar la narrativa a la que parecía condenada. No ha sido el caso, y obviamente no están nada contentos con la noticia, con muchos fans mostrando su enfado porque, según ellos, Netflix cancela todas las series con representación sáfica. Y cierto es, pero también que fue esta plataforma la que les dio luz verde en un primer lugar y no cualquier otra.

Ha sido Simon Barry, showrunner de esta adaptación del cómic creado por Ben Dunn, quien ha confirmado la mala noticia a través de su cuenta de twitter, aprovechando la ocasión dar las gracias "a todos los fans que han trabajado tan duro para dar a conocer esta serie, y por el cariño que me habéis demostrado a mí, al reparto y a todo el equipo de producción. Ha sido un privilegio formar parte de esto".

