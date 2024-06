'Los Bridgerton', el gran cambio del final de la temporada 3 respecto a los libros de Julia Quinn que está dividiendo a los fans

La temporada 3 de 'Los Bridgerton' ya está disponible al completo en Netflix. Tras varias semanas de espera, la plataforma ha puesto a disposición del público los cuatro episodios restantes de esta entrega centrada en el romance de Colin y Penelope. Sin embargo, ha sido un importante cambio en el episodio final respecto a los libros lo que está dando más de qué hablar entre los fans. Algunos lo apoyan, mientras que otros se muestran tremendamente decepcionados.

Cuidado con los spoilers sobre los libros de Julia Quinn.

Aquellos que no hayan leído la saga literaria original que adapta la serie de Netflix quizá no hayan dado demasiada importancia al momento en el que Francesca Bridgerton conoce a Michaela Stirling (Masali Baduza). Es cierto que el personaje interpretado por Hannah Dodd reacciona de forma un tanto peculiar al conocer a Michaela, un poco a modo de preludio de lo que está por venir.

Por qué es importante

En el sexto libro de Julia Quinn, el marido de Francesca fallece apenas dos años después de haberse casado y ella acaba casándose poco después con Michael, el primero de su esposo muerto. En la serie de Netflix hemos pasado de Michael a Michaela, dando a entender a los más conocedores de este universo que se va a optar por introducir un romance lésbico en el futuro.

Obviamente, no existe ninguna garantía de que la showrunner Jess Brownell vaya a optar por eso, pero todas las pistas apuntan en esa dirección y los responsables de la serie de Netflix no han tenido ningún problema en introducir todos los cambios que creían necesarios con respecto a los libros de Quinn. Y ella no ha tenido la más mínima queja al respecto.

Dicho esto, la gran duda ahora es saber quién será el protagonista de la temporada 4, pues la serie de Netflix ya se ha saltado el orden de los libros y el final de la tercera entrega deja como opciones razonables tanto a Benedict (protagonista de la tercera novela) como Eloise (ella encabeza la quinta) y la propia Francesa (cabeza de cartel en la sexta). Por lo pronto, lo único seguro es que va a tardar mucho en estrenarse.

