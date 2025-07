Idris Elba se opuso al final de su personaje en 'The Wire'. Gracias a él, Stringer Bell tuvo una despedida más digna: "Fue un paso importante"

Una de las series más influyentes y aclamadas de la historia de la televisión es, sin lugar a dudas, 'The Wire'. Su crudísimo retrato de la ciudad de Baltimore y su compleja red de crimen y política dejó huella en toda una generación de espectadores y creadores. Y uno de los personajes más recordados fue Stringer Bell, el narcotraficante al que interpretaba Idris Elba (que, por cierto, acaba de estrenar la película 'Jefes de estado' en Prime Video).

De hecho, su muerte en la tercera temporada de la serie, fue uno de los momentos más impactantes y no todo el mundo quedó satisfecho con cómo se planteó la despedida del personaje. Ni siquiera el propio Idris Elba.

Sobre ello habló con Amy Poehler en el podcast 'Good Hang', comentando lo que ocurre en esa escena y cómo se llegó hasta ella. Elba cuenta que no solo tenía dudas sobre la forma en que moriría su personaje, sino que el guion original incluía un momento bastante más provocador que él se negó a rodar.

Años después del final de 'The Wire', el actor sigue pensando que aquello fue demasiado, aunque entiende que era importante para potenciar el mensaje político de la serie. Porque si se hubiera contado lo que ocurrió con el verdadero Stringer, el impacto no habría sido el mismo.

Decisiones radicales

Durante la conversación con Poehler, Elba reconoció que tenía su propia visión sobre cómo iba a morir Stringer.

David Simon [creador de la serie] quería representarlo de varias maneras, y yo estaba un poco en contra de algunas. Pero la decapitación de Stringer fue un paso importante, ¿sabes? Simplemente para decirle al mundo 'Oye, amigo, quítate la venda de los ojos'.

Lo que muchos no sabían es que la versión original de esa escena era incluso más extrema. El actor reveló en una entrevista anterior con The Hollywood Reporter que el productor George Pelecanos llegó a incluir un detalle que él no estaba dispuesto a interpretar. En esa propuesta “Omar se saca el pene y mea encima [de Stringer]. Yo estaba furioso. Le dije a Simon que era una tragedia absoluta, que era sensacionalista y que no iba a suceder”.

Por otro lado, David Simon reconoció años después lo frustrante que fue tener que despedir a Elba justo cuando el público empezaba a descubrir su talento. En declaraciones a Associated Press, Simon explicó que trató de tranquilizarle diciéndole:

Idris, vas a tener papeles en películas. Vas a ser una estrella. La gente va a ver esta muerte, van a entender este arco argumental y verlo en retrospectiva. Esta es tu carta de presentación. Lo vas a hacer bien.

El verdadero Stringer sigue vivo

Además de comentar el final del personaje, Elba también compartió una revelación interesante sobre la figura real que inspiró a Stringer. A diferencia de lo que ocurrió en pantalla, el verdadero Stringer logró dejar el mundo del crimen y convertirse en un empresario de éxito. Pero esa historia no habría tenido el mismo impacto narrativo.

A lo largo de los años se ha hablado mucho sobre cuánto de 'The Wire' estaba basado en hechos reales. Simon, que fue periodista en Baltimore, se inspiró en su experiencia en la calle para construir los personajes y tramas de la serie y, según Elba, Stringer Bell no fue una excepción.

Stringer es una persona real que sigue viva. Y se convirtió en un empresario muy exitoso que permanecerá en el anonimato para siempre, pero construyó con éxito muchos negocios y, ya sabes, salió del atolladero. [Pero] dramáticamente, en 'The Wire', no habría tenido sentido que Stringer saliera. Eso no es lo suficientemente dramático, ¿sabes?.

