"Trabajo en una industria que me premia por tener hábitos insanos". Idris Elba se abre sobre los cambios que quiere hacer en su vida tras un año en terapia

Idris Elba lleva estando en las quinielas para ser el nuevo James Bond desde tiempos inmemoriales. Y, sin embargo, el actor parece que no tiene ningún interés por continuar la saga de 007 porque tiene sus propios problemas que solucionar. Particularmente, relacionados con el hecho de ser un workaholic, o sea, alguien que vive por y para trabajar. Lleva un año yendo a terapia, y ahora se abre respecto a sus sentimientos.

Work, work, work

Ha sido en el podcast 'Changes', que presenta Annie Macmanus, donde el actor se ha abierto sobre su vida. "Trabajo en una industria que me premia por estos hábitos insanos. Soy un absoluto workaholic. Y no ha sido bueno para mi vida, en general". Sin ir más lejos, en 2023 ha estado en seis proyectos, y en 2022 estuvo en siete incluyendo 'Sonic 2', 'Tres mil años esperándote' o 'Thor: Love and Thunder', un ritmo frenético que no todo el mundo soportaría.

Llevo yendo a terapia más o menos un año. Es mucho, ¿no? En mi terapia he pensado mucho sobre el cambio. No es que no me guste a mí mismo o nada parecido. Es solo que tengo hábitos insanos que se han solidificado. Nada que sea tan extremo es bueno, todo necesita estar balanceado. Pero me premian de forma enorme por ser un adicto al trabajo. Esos son caminos en los que tengo que decir 'Tengo que ajustarlo'.

Por ejemplo, según dice, hacerse una carrera alternativa como DJ ha ayudado a no estar pensando todo el rato en su trabajo como actor. Paliar el trabajo con más trabajo: buenísima idea. "Puedo trabajar diez días en una película, con secuencias bajo el agua manteniendo la respiración durante seis minutos, y volver y sentarme en el estudio y relajarme más de lo que haría en el sofá con la familia. Eso está mal, ¿no? Tengo que normalizar lo que me relaja, no todo puede ser trabajo". Buena suerte, Idris. La vas a necesitar.

