Para Stephen King no hay "nada mejor" que 'The Wire' y desvela el aspecto sutil e infravalorado de la obra maestra de HBO que le encanta

Podemos ir discutiendo, y pegarnos al amanecer, largo y tendido sobre cual es la mejor serie de la historia. Si bien podemos situarnos a la hora de hablar de grandes ficciones en HBO, hay bastante división (incluso un servidor no lo tiene del todo claro) para coronar a la número 1, uno de los grandes maestros de la ficción de las últimas décadas lo tiene claro: 'The Wire'.

Así lo ha asegurado recientemente Stephen King. El aclamadísimo y adaptadísimo (de 'El resplandor' a 'It', por poner unos ejemplos) escritor ha estado en los últimos meses revisionando la serie creada por David Simon y Ed Burns para HBO y solo ha tenido palabras positivas para un policiaco que, en sus propias palabras, «no ha envejecido ni un día.»

Para el escritor, no hay "nada mejor" que 'The Wire'. Tanto es así que quince años después de su final «todavía es la serie por la que otros dramas de streaming son juzgados».

Música, maestro

Pero Stephen King no se detiene en cuestiones de guion o de dirección sino que confiesa un aspecto bastante sutil de la serie que le encanta:

«La primera temporada de 'The Wire': sin música diciéndome qué sentir. Me encantó esto. El último episodio termina con un montaje musical y YA ESTÁ.»

Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido en un mundo de series de consumo rápido: la música incidental está omnipresente en todo momento, sobre todo en los thrillers y true crime. Es afortunado que Simon y compañía decidieran usar la música de una manera mucho más orgánica, dotándola así de un mayor significado e importancia cuando era usada. Importancia incluso a nivel argumental.

Un melómano impresionante (ahí tenemos 'Treme') David Simon y Ed Burns y el departamento musical supervisado por Blake Leyh se dedicaron a entretejer una cuidada selección para poner un mayor contexto y una mayor riqueza narrativa en un ya de por sí exuberante tapete. La música es un elemento narrativo más. Algo tapado por el resto (los diálogos, la actuación... el todo lo demás), pero narrativo igualmente.

De hecho, la primera vez que se escucha música es con la canción Izzo (H.O.V.A.) todo un clasicazo de Jay-Z y es toda una herramienta argumental para una de las escenas del primer episodio: la de D'Angelo (Larry Gillard Jr.) alardeando en el cocho sobre cómo se ha librado del tribunal gracias a un testigo sobornado. Wee-Bey (Hassan Johnson) sube la radio (con esta canción) para acallar a D'Angelo: no se habla de negocios en el coche.

Esto sería el uso predeterminado de la música en 'The Wire'. En la serie sonaría lo que escuchaban los personajes, lo que sonase en los altavoces de la discoteca, del bar de turno, el 'Farmer in the Dell' que silba Omar (Michael K. Williams), etc. Lo que no significaba que no usasen también la banda sonora de un modo más "tradicional": ahí tenemos los montajes de los finales de temporada, ejecutados con pulcritud extrema.

Así que, efectivamente, King tiene razón una vez más a la hora de destacar uno de los aspectos que normalmente se nos olvida a la hora de hablar de una serie como 'The Wire': la música. Un uso de la misma que, nuevamente, reescribió el modo de hacer las cosas en televisión. Como toda la serie en general.

