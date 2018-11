Gotham 2018: 'The Rider' se alza como la mejor película en los premios del cine independiente y Ethan Hawke deja un discursazo

Empezó la temporada de premios. La 28ª edición de los Gotham Awards ha dado el pistoletazo de salida con un palmarés que podría empezar a perfilar algunos de los títulos y nombres que serán mencionados en próximas ceremonias. La mayor sorpresa de la noche se produjo con el premio gordo: 'The Rider' se alzó como la mejor película de 2018.

La película dirigida por Chloé Zhao, un drama sobre un joven cowboy obligado a encontrar su lugar en el mundo, derrotó así a las grandes favoritas, 'El reverendo' ('First Reformed'), 'El blues de Beale Street' ('If Beale Street Could Talk') y 'La favorita' ('The Favourite'). No obstante, dos de estas tres obras aclamadas por la crítica también fueron galardonadas en una gala que pretende celebrar lo mejor del cine independiente (estadounidense) estrenado en el último año.

El discursazo de Ethan Hawke, ganador del Gotham Award por 'El reverendo'

'El reverendo' ganó en dos categorías, mejor actor y mejor guion, lo cual me alegra porque creo que es una de las mejores películas de este año. Por cierto, Ethan Hawke dejó uno de los discursos más aplaudidos de la noche, lo he traducido a continuación:

"Vivimos en un momento, en un periodo, con un vacío de liderazgo político y espiritual. En esta clase de etapa, una fuerte responsabilidad recae sobre las artes. Nosotros, la comunidad artística, la gente de esta habitación y más allá... podemos trascender las mentes y abrir los corazones que normalmente están cerrados. No debemos entregarnos al pensamiento tribal. Como miembros de la comunidad artística, somos grandes generadores de empatía y compasión, y tenemos que hacer nuestro trabajo. Estamos viviendo en un tiempo donde el medio ambiente, la educación, la igualdad racial... todo esto está siendo criminalmente ignorado. Es un auténtico problema. Es inaceptable. Mi madre siempre me decía: no tienes que proteger la verdad, tiene que vivir en la verdad, y ella te protegerá."

También recibió dos premios la sorprendente 'Eighth Grade', a mejor actriz revelación y director revelación; no tiene fecha aún de estreno para España pero recomiendo que la apuntes porque es una maravilla. Sin más, a continuación puedes repasar la lista de triunfadores de los Gotham Awards 2018:

MEJOR PELÍCULA:

La favorita

El reverendo

El blues de Beale Street

Madeline’s Madeline

The Rider (GANADORA)

MEJOR DOCUMENTAL:

Bisbee ’17

Hale County This Morning, This Evening (GANADOR)

Minding the Gap

Shirkers

Won’t You Be My Neighbor?

MEJOR ACTOR:

Adam Driver, 'Infiltrado en el KKKlan' ('BlacKkKlansman')

Ben Foster, 'Leave No Trace'

Richard E. Grant, 'Can You Ever Forgive Me?'

Ethan Hawke, 'El reverendo' (GANADOR)

Lakeith Stanfield, 'Sorry to Bother You'

MEJOR ACTRIZ:

Glenn Close, 'La buena esposa' ('The Wife')

Toni Collette , 'Hereditary' (GANADORA)

, 'Hereditary' Kathryn Hahn, 'Vida privada'

Regina Hall, 'Support the Girls”

Michelle Pfeiffer, 'Where is Kyra?'

MEJOR GUION:

Deborah Davis y Tony McNamara, 'La favorita'

Paul Schrader, 'El reverendo' (GANADOR)

Tamara Jenkins, 'Vida privada'

Andrew Bujalski, 'Support the Girls'

Cory Finley, 'Thoroughbreds'

MEJOR INTÉRPRETE REVELACIÓN:

Yalitza Aparicio, 'Roma'

Elsie Fisher, 'Eighth Grade' (GANADORA)

Helena Howard, 'Madeline’s Madeline'

Kiki Layne, 'El blues de Beale Street'

Thomasin McKenzie, 'Leave No Trace'

MEJOR DIRECCIÓN REVELACIÓN:

Ari Aster, 'Hereditary'

Bo Burnham, 'Eighth Grade' (GANADOR)

Jennifer Fox, 'The Tale'

Crystal Moselle, 'Skate Kitchen'

Boots Riley, 'Sorry to Bother You'

MEJOR SERIE REVELACIÓN (FORMATO LARGO):

MEJOR SERIE REVELACIÓN (FORMATO CORTO):

195 Lewis (GANADORA)

Cleaner Daze

Distance

The F Word

She’s the Ticket

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO (MEJOR REPARTO)

Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, 'La favorita'

PREMIO DEL PÚBLICO: