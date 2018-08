Precioso tráiler de 'If Beale Street Could Talk': el director de 'Moonlight' vuelve con otro drama tras ganar el Oscar

Ya había dirigido previamente 'Medicina para la melancolía', pero fue 'Moonlight' la cinta que situó en el mapa a Barry Jenkins. Tras su muy comentada victoria como mejor película en los Oscar, muchos ojos se centraron en ver cuál sería su siguiente largometraje. Finalmente se decantó por 'If Beale Street Could Talk' y hoy la productora Annapurna al fin ha lanzado su tráiler.

'If Beale Street Could Talk' cuenta la historia de Clementine “Tish” Rivers y Alonzo “Fonny” Hunt, una pareja que se ve forzada a separarse cuando él es falsamente acusado de violación. Cuando ella descubre que está embarazada mientras él ya está en prisión, decide luchar contra el reloj con la ayuda de su familia y abogado para encontrar pruebas que exculpen a su amado.

Jenkins adapta para la ocasión -recordemos que ya ganó el Oscar a mejor guion adaptado por 'Moonlight'- la novela homónima escrita por James Baldwin en 1974 y ha contado con un reparto liderado por Kiki Layne, Stephan James, Ed Skrein, Dave Franco, Diego Luna, Teyonah Parris, Regina King y Brian Tyree Henry.

Además, Jenkins también ha querido contar con varios de su colaboradores en 'Moonlight' como los montadores Joi McMillon y Nat Sanders, el director de fotografía James Laxton y el compositor Nicholas Britell. A fin de cuentas, por mucho talento que tengas hace falta estar muy bien rodeado para hacer una película tan especial como 'Moonlight'.

El estreno de 'If Beale Street Could Talk' en Estados Unidos tendrá lugar el próximo 30 de noviembre. Por ahora no hay fecha para España.