Este encantador parque temático japonés esconde una atracción muy popular: un mecha de 'Evangelion' a tamaño real en el que te puedes montar

Japón es un país interesante en cuanto a parques temáticos se refiere. Se calcula que hay más de 100, entre los que se encuentran favoritos como el dedicado a Ghibli o rarezas como uno dedicado a la cultura española. Toei Kyoto Studio Park está un poco en medio, y combina lo atractivo de la cultura popular con la cultura tradicional japonesa.

A día de hoy, no hay atracción más seductora en el parque que una fiel recreación a tamaño real del EVA 01 de 'Neon Genesis Evangelion', una delicia para cualquier fan del anime que no escatima en detalle. Por el precio de la entrada base del parque (que son alrededor de 15 euros al cambio) se puede no solo visitar y fotografiar desde diferentes ángulos, sino hacer tu propio "examen de piloto" y montarte dentro.

Con 15 metros de altura, la imponente estatua muestra al mecha del pecho a la cabeza. Al entrar los visitantes reciben una tarjeta con un QR, y esta se utiliza para interactuar con diferentes consolas que hay en su subida por el interior, es arriba del todo donde se pasa el QR una última vez para el test final, que mostrará el nivel de sincronización entre el EVA y el piloto. Eso sí, los tests son estrictos, por lo que los visitantes que obtienen un puntaje más alto del 30% pueden sentirse especiales.

La zona de Evangelion la completan algunos guiños a personajes del anime en forma de decorados, además de una cantina con elementos temáticos. Fuera de la ficción de Hideaki Anno, la entrada del parque también incluye un museo con otras figuras míticas de la cultura pop japonesa como Ultraman.

Este oasis otaku es único en un parque que, por lo demás, está centrado en homenajear la historia y el cine japonés. El lugar es una recreación mimada del período Edo (del siglo XVII al XIX) que revive pueblos de la época, con calles, lagos, casas y edificios como estaciones de bomberos a los que se puede entrar y absorber la atmósfera.

Para los que además sean fans del cine histórico del país la visita se vuelve más interesante. El parque funcionó como estudio de producciones cinematográficas durantes décadas, y aún hoy alberga algunos rodajes de época como el de 'A Samurai in Time'. Tienen hasta el detalle de exponer su calendario de grabaciones al público para que puedan acudir de espectadores.

Imágenes: Obi Smurth, TabiEats, Crandle The Hat Maker

