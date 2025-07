Lo has oído cientos de veces, pero la regla del abrazo de Disneyland no es cierta. La razón es una cuestión de logística y sentido común

El viaje a Disneyland es para muchos un plan indispensable que hacer en familia. El parque puede ser emocionante para cualquier adulto, con grandes atracciones y un componente nostálgico que va directo al corazón de aquellos que crecieron con los clásicos de animación, pero está especialmente diseñado para conquistar a los más pequeños. De los ricos decorados a la presencia de las mascotas, todo está preparado para hacerles creer que están visitando de verdad un mundo de fantasía.

Independientemente del trabajo que haga la compañía por su cuenta, el parque no se habría mantenido el más popular del mundo sin el boca a boca de los visitantes. Una de las comidillas más repetidas es la llamada "regla del abrazo". Si un niño o una niña abraza a una mascota del parque como a una princesa, estas están obligadas a mantener el abrazo hasta que el niño suelte primero.

Esto suena adorable, pero no es cierto. Hablando para el medio AllEars, una extrabajadora del parque quiso rebatir este mito. "Siento desilusionarte, pero esta 'regla del abrazo' es falsa. Es un rumor de internet." Si la hemos creído es en parte porque es extremadamente popular. Las redes están llenas de videos de niñas abrazando a Cenicienta o Bella y parece que dura para siempre, pero lo que podamos ver en un puñado de videos no se equivale a la realidad del parque.

La razón es puramente logística. En el parque hay muchísimos niños en cualquier momento dado con el que las mascotas pueden interactuar, por lo que aunque harán el mayor esfuerzo por ser amables y dejar un impacto positivo en cada uno, tienen también que ser lo suficientemente breves. "Si fuera verdad te cabrearía que Rapunzel esté delante tuya abrazando a una niña pequeña durante treinta minutos y tú sigues esperando."

Si Disney no hace nada por desmentir esto es porque es una de esas falsas narrativas que les sirve de publicidad gratuita y positiva. Pero aunque esto en concreto no sea cierto, otras elaboradas reglas que tienen que seguir sus trabajadores sí lo son, como una que impide que haya más de solo un Mickey o un Goofy a la vista de los niños en cualquier momento para no arruinarles la fantasía de que son reales.

