Inteligencia artificial en Crunchyroll. La plataforma de anime queda en evidencia con unas traducciones bochornosas de ChatGPT

Aunque Hollywood se ha puesto en pie de guerra contra la inteligencia artificial por las violaciones de copyright, parece que la IA se va infiltrando cada vez más profundamente en la industria del entretenimiento. Ya tenemos series (desastrosamente) dobladas con IA, y por desgracia parece que los subtítulos tampoco se libran.

El último dardo ha caído en Crunchyroll, a quienes les ha salpicado la polémica por unos subtítulos vergonzosos realizados con ChatGPT.

Tradúceme esta

Emitir animes en simulcast, esto es, prácticamente según se emiten en Japón, es un desafío tremendo que requiere coordinar a muchos traductores a la vez para el subtitulado de cada país. Pero para el subtitulado de la nueva serie 'Necronomico and the Cosmic Horror Show' de Studio Gokumi, directamente se ha tirado de inteligencia artificial... Y, por desgracia, los responsables no se han cubierto las vergüenzas.

Además de muchos errores gramaticales, expresiones sin sentido o incluso faltas de ortografía, los subtítulos directamente muestran referencias a ChatGPT, dejando claro que se introdujo el texto original y la aplicación se encargó de traducirlo. También queda claro que estos subtítulos simplemente se pasaron para emisión sin que nadie los revisase o hiciera ajustes, porque algunas frases empiezan con "ChatGPT ha dicho".

Rahul Purini, el presidente de Crunchyroll, dijo hace unos meses a Forbes que "No estamos considerando la IA en el proceso creativo, incluyendo nuestros doblajes. Los consideramos [a los actores de voz] creadores porque están contribuyendo a la historia y la trama con sus voces".

Purini también explicó que, aún así, la compañía estaba estudiando cómo utilizar IA y machine learning para mejorar su sistema de recomendación y la experiencia de usuario, pero que no querían influir en el proceso creativo para mantener la autenticidad de los animes japoneses. Así que en este tiempo, o algo ha cambiado en Crunchyroll, o alguien en algún punto de la cadena se ha saltado estas directrices.

Por desgracia, quizás 'Necronomico and the Cosmic Horror Show' no sea el único caso de subtitulado realizado con IA para la plataforma, aunque esté siendo el más sonado. Recientemente, algunos capítulos de 'One Piece' en castellano también han mostrado inconsistencias con la traducción de algunos nombres (como "Dragón" acentuado para referirse a Monkey D. Dragon) o expresiones que no terminan de sonar del todo naturales... Además de que han desaparecido los créditos a su traductor habitual.

Veremos en qué queda todo esto, y sobre todo su Purini mantiene su promesa para no comprometer la calidad del subtitulado de Crunchyroll en pos de ahorrarse unos cuantos centimillos. Porque, seamos sinceros, no es como que los traductores ya estén montados en el dólar, el euro, o cualquier otra migaja que se les paga.

