Tras campar a sus anchas en internet durante meses, Youtube acaba de dar un duro golpe a los tráilers falsos hechos con IA generativa

Si eres uno de los afectados al pinchar en ellos por error, o simplemente te ha podido el morbo, seguramente sabrás ya de la existencia de los tráilers hechos con inteligencia artificial generativa. Lo que empezó como algo anecdótico se ha convertido en un negocio que beneficiaba a canales como Screen Culture, quienes en YouTube tienen el gran honor de mostrar en primicia el tráiler de 'The Odyssey' de Christopher Nolan e incluso el esperadísimo segundo tráiler de 'Grand Theft Auto VI'.

Por supuesto, es mentira. No hay siquiera que hacer click para darse cuenta de que hay gato encerrado en sus estilizadas, extremadamente nítidas y plasticosas imágenes. Si aun así decides clickar, lo que te espera dentro es una burda imitación de un tráiler de cine. Una serie de planos sin orden ni concierto bien horrorosamente compuestos de forma "original" por la IA Generativa o claramente remezclados de otras películas de mala manera. Con el supuesto tráiler de 'The Odyssey', por ejemplo, la máquina reedita planos de 'El hombre del norte' o 'El caballero verde'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Captura de tráiler falso de 'Avengers: Doomsday'

Es muy posible que a partir de ahora veamos menos, porque Youtube acaba de quitarle los privilegios de monetización a dos de los canales más prominentes en este campo, el mencionado Screen Culture y KH Studios, quienes se lucraban de engañar a los espectadores lanzando tráilers de secuelas inventadas como una Crepúsculo 6 o un reboot de 'El Señor de los Anillos' protagonizado por Timothée Chalamet. Ninguno de estos tenía indicación alguna de que era falso o una creación fan, por lo que entra dentro de lo que se considera contenido engañoso.

Estos canales llevaban meses o incluso años lucrándose de hacer exclusivamente este material, así que por qué Youtube ha decidido cortarles el grifo ahora es algo que tenemos que agradecerles a Deadline. El medio hizo hace unos días una exhaustiva investigación sobre los polémicos métodos en los que operaban y se lucraban estos canales, y ayer mismo dieron la noticia de que Youtube había tomados medidas. En declaraciones al medio, el fundador de KH Studio se lamenta diciendo que su objetivo nunca fue desinformar sino "entretener explorando posibilidades creativas".

A la izquierda, el "tráiler" de 'The Odyssey' de Screen Culture. A la derecha, el tráiler oficial de 'El caballero verde'

Todo apunta a que la decisión ha sido fruto de la propia Youtube y los estudios viéndose expuestos, no solo los canales. La investigación de Deadline revelaba que lejos de pedir que los quitaran, las majors sacaban tajada discretamente de este tipo de videos en lo que en última instancia les servía como publicidad e ingresos "gratis". Vaya, que aquí todo el mundo salía beneficiado menos el espectador, que recibía a cambio un tráiler falso además de malo. Es un trato diferencial cuanto menos cuestionable, especialmente en una plataforma en la que para el creador medio usar una canción de Coldplay sin justificar puede poner en riesgo su canal por infringir copyright.

En cuanto a los canales, parece que aún están gestionando el golpe. KH Studio ya titula sus tráilers de los últimos días como Concept Trailers, mientras que la última publicación de Screen Culture es un tráiler de 'Thunderbolts' que, aunque falso, es bastante más discreto con el uso de la IA. En los comentarios los usuarios se mofan de las medidas de desmonetización, con algunos pidiendo que borren el canal, puesto que ya no se pueden seguir lucrando de engañar a nadie.

Por qué desde Youtube no han eliminado los canales ellos mismos en vez de simplemente desmonetizarlos es algo que queda en el aire. A pesar de que vulneran claramente la regla de la no desinformación, las políticas con respecto a la IA son muy nebulosas aún en la plataforma. Desde Deadline no han recibido respuesta de Youtube cuando les preguntaban por qué permitían que esos tráilers falsos se posicionasen incluso por encima de los tráilers reales, algo que genera muchas dudas sobre cómo la empresa gestiona su propio contenido.

Imágenes: Screen Culture

En Espinof | Todo el mundo está intentando convertir sus fotos en imágenes de estilo Ghibli con la IA. No hay nada menos Miyazaki que eso

En Espinof | "Mis abogados estarán muy activos cuando muera". Robert Downey Jr. le dice a Marvel y a todo Hollywood que no será un actor creado por IA