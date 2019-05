Cannes 2019: Bong Joon-ho gana la Palma de Oro con 'Parasite' y Antonio Banderas se corona como mejor actor por 'Dolor y gloria'

Ya tenemos aquí la esperada lista de ganadores de la 72ª edición del Festival de Cannes. La gran noticia es que el surcoreano Bong Joon-ho se ha alzado con la prestigiosa Palma de Oro por 'Parasite', una comedia negra cargada de sorpresas que juega con el suspense y el drama social.

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! ✨

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d'or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l'équipe du film ! ✨ pic.twitter.com/1L1CanIXyY — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019

Ya comenté que era mi película favorita de las películas a competición así que me alegra la decisión tomada por el jurado presidido por Alejandro González Iñárritu. Por cierto, Bong triunfa en Cannes dos años después de competir con 'Okja', que trajo la polémica al certamen debido a la distribución doméstica de Netflix.

Por otro lado, los hermanos Dardenne reciben el galardón a la mejor puesta en escena por 'Young Ahmed', el guatemalteco César Díaz se lleva la Cámara de Oro a la mejor ópera prima por 'Nuestras madres' y los premios de interpretación son para el español Antonio Banderas ('Dolor y gloria') y la inglesa Emily Beecham ('Little Joe').

Banderas no es el único español premiado en esta edición de Cannes; Oliver Laxe y Albert Serra también se marchan de la Croisette con dos galardones de la sección Un certain regard. A continuación puedes consultar el palmarés:

Ganadores de Cannes 2019

Sección oficial a competición

Mejor película: 'Parasite' de Bong Joon-ho

Mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por 'Young Ahmed'

Mejor actor: Antonio Banderas por 'Dolor y gloria'

Mejor actriz: Emily Beecham por 'Little Joe'

Mejor guion: Céline Sciamma por 'Portrait of a Lady on Fire'

Premio del Jurado (ex-aequo): 'Les misérables' de Ladj Ly, y 'Bacurau' de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

Gran Premio del Jurado: 'Atlantique' de Mati Diop

Mención Especial: Elia Suleiman por 'It Must Be Heaven'

Mejor cortometraje: 'The Distance Between Us and The Sky' de Vasilis Kekatos

Un certain regard

Mejor película: 'A vida invisível de Eurídice Gusmão' ('The Invisible Life of Eurídice Gusmão') de Karim Aïnouz

Mejor director: Kantemir Balagov por 'Beanpole'

Mejor interpretación: Chiara Mastroianni por 'Chambre 212'

Premio del jurado: 'O que arde' de Oliver Laxe

Premio especial del jurado: 'Liberté', de Albert Serra

Mención especial del jurado: 'Jeanne' ('Joan of Arc') de Bruno Dumont

Premio 'Coup de coeur' del jurado (ex-aequo): 'La femme de mon frère' de Monia Chokri, y 'The Climb' de Michael Angelo Covino

Otros galardones

Cámara de Oro: César Díaz por 'Nuestras madres'

Premio FIPRESCI de Sección Oficial: 'It Must Be Heaven' de Elia Suleiman

Premio FIPRESCI de Un certain regard: 'Beanpole' de Kantemir Balagov

Premio FIPRESCI de Quincena de realizadores: 'The Lighthouse' de Robert Eggers