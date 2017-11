"Padezco una profunda tristeza": Daniel Day-Lewis habla por primera vez sobre su retirada de la interpretación

Somos muchos los amantes del séptimo arte en general —y de las actuaciones brillantes en particular— los que nos llevamos las manos a la cabeza y lamentamos profundamente el comunicado en el que, el pasado junio, Daniel Day-Lewis anunciaba su retirada definitiva una vez concluyese el rodaje de 'El hilo invisible', su última colaboración con el director Paul Thomas Anderson.

Hasta el momento, el actor tres veces oscarizado por sus papeles en 'Mi pie izquierdo' —Jim Sheridan, 1989—, 'Pozos de ambición' —'There Will Be Blood', Paul Thomas Anderson, 2017— y 'Lincoln' —Steven Spielberg, 2012— no se había pronunciado sobre su decisión y los efectos que ha tenido esta en su vida. Hoy, gracias a una entrevista concebida a W Magazine, ahondamos en la mente y sensaciones que está experimentando este maestro de la interpretación.

Pese a haber considerado retirarse en numerosas ocasiones en el pasado, lo cual motivaba los largos periodos de tiempo transcurridos entre papel y papel, este abandono definitivo de su carrera como actor ha sumido a Daniel Day-Lewis en una profunda tristeza aparecida tras la finalización del rodaje de 'El hilo invisible'.

"Antes de hacer la película no sabía que iba a dejar de actuar. Sé que Paul y yo reímos mucho antes de hacer la película. Después dejamos de reír porque ambos estábamos abrumados por una sensación de tristeza. Nos cogió por sorpresa: no éramos consciente de lo que habíamos dado a luz. Era difícil vivir con ello, y aún lo es". "Aún no lo he averiguado, pero está arraigado en mi, y está ahí mismo. No querer ver la película está conectado con la decisión que he hecho de dejar de trabajar como actor. Pero no es el motivo por el que la tristeza vino para quedarse. Eso apareció durante el proceso de narración de la historia, y no se exactamente cómo".

En lugar de hacerlo personalmente, Daniel Day-Lewis hizo pública la noticia de su retirada a través de un comunicado de su representante; opción que tomó para marcar una diferencia con las anteriores veces que había tanteado la opción de poner punto y final a su trayectoria profesional frente a las cámaras.

"Sabía que era impersonal publicar un comunicado, pero quería marcar un límite. No quería ser absorbido de nuevo por otro proyecto. No he dejado de hablar en toda mi vida sobre cómo debería dejar de actuar y, no se por qué ha sido diferente esta vez, pero el impulso de parar arraigó en mi y se convirtió en una compulsión. Era algo que tenía que hacer".

Pese a su férrea convicción de dejar de trabajar como actor, el proceso no está siendo un plato de buen gusto para un Day-Lewis que afirma estar sumido en una "profunda tristeza".

"Aún no. Sufro una profunda tristeza, y es el modo correcto en el que sentirse. Sería muy extraño que este fuese tan sólo un paso alegre hacia una nueva vida. He estado interesado en actuar desde que tenía 12 años y, por aquél entonces, todo aquello que no fuese el teatro —aquél rayo de luz— estaba rodeado de oscuridad. Cuando empecé, era una cuestión de salvación. Ahora quiero explorar el mundo de un modo diferente. No sabré en qué dirección ir durante una temporada, pero no voy a quedarme ocioso."

Independientemente de a lo que vaya a dedicar los años venideros, estaremos eternamente agradecidos a este gigante llamado Daniel Day-Lewis por todos los fantásticos momentos que nos ha hecho pasar frente a la gran pantalla y le daremos la despedida que merece el próximo 2 de febrero de 2018, fecha en la que se estrenará 'El hilo en visible' en salas españolas.

