Hoy en TV, una de las mejores sátiras políticas del siglo XXI que dio el salto de la televisión al cine

Saber atacar a la política sin caer en sandeces simplistas propias de cuñado en barra de bar como “todos son malos” o que no ponga los ojos en blanco es complicado. Si alguien es capaz de señalar diferentes bandos, países y posiciones de una manera que no insulte al espectador ese es Armando Iannucci, artifice de joyas como ‘In the Loop’.

Teléfono roto, volamos hacia el Pentágono

La continuación de una de las mejores sátiras políticas del siglo XXI como fue ‘The Thick of It’ es una desternillante exhibición de meter a fondo el cuchillo en todo el pastel del poder. Con Peter Capaldi de vuelta, esta vez acompañado de Tom Hollander y James Gandolfini, la película se va a poder ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 23:45 (también en streaming a través de Filmin).

Empieza a surgir un extraño runrun entre los gabinetes del presidente de los Estados Unidos y del primer ministro británico, al considerar ambos la posibilidad de una guerra mutua. Una que nadie considera viable, por no decir deseable. Hasta que un torpe secretario de Estado acaba haciendo público por accidente la posibilidad de la guerra y su respaldo en horario de máxima audiencia en televisión. Empezará a haber movimientos sibilinos por parte de los departamentos de defensa de ambos países.

Manteniendo el equipo creativo principal de ‘The Thick of It’, incluyendo a un graduado con honores como Jesse Armstrong (que después se coronaría con ‘Succession’), la película mantiene ese mordaz instinto asesino a la hora de retratar los funcionamientos internos de las altas esferas. Desde la burocracia gubernamental hasta los sectores militares de defensa, no dejando títere con cabeza en el proceso.

Como si le hubieran dado una escopeta sin seguro, Iannucci hace lo que bien podría haberse titulado aquí “Teléfono roto, volamos hacia el Pentágono”. Los diálogos e insultos voraces que suenan a gloria con la voz agónica de Capaldi, experto en despertar la rabia en pocos segundos, tienen también una especial musicalidad con el temperamento cuidado de un Gandolfini magnífico.

Hay una estupenda sintonía entre material, intérpretes y el talento que tiene que capturar la magia, empleando los recursos visuales inquietos que ya caracterizaban la serie, pero sin ser excesivamente televisiva. ‘In the Loop’ es una continuación digna de una obra que sigue siendo imprescindible.

